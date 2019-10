Sciopero | oggi è il venerdì nero dei trasporti | tutto quello che c' è da sapere

Milano - oggi lo Sciopero : treni bus e metrò a rischio stop : Tram e bus saranno garantiti fino alle 8.45 e poi dalle 15 alle 18. Per quanto riguarda le metropolitane, a rischio soltanto la fascia serale, dalle 18 al termine del servizio. treni a rischio fino alle 21 di venerdì

Milano - oggi lo Sciopero : treni - bus - tram e metrò a rischio stop : tram e bus saranno garantiti fino alle 8.45 e poi dalle 15 alle 18. Per quanto riguarda le metropolitane, a rischio soltanto la fascia serale, dalle 18 al termine del servizio. treni a rischio fino alle 21 di venerdì

Torino - Sciopero mezzi Gtt oggi 14 ottobre/ Orari - stop 4 ore bus e tram : metro ok : sciopero mezzi Gtt Torino, oggi 14 ottobre: info e novità, fermi bus e tram per 4 ore. Regolari metro e treni: i motivi dell'agitazione

Sciopero per il clima - a Stornarella (Foggia) il piccolo Potito in piazza da solo : “È un eroe” : Sta facendo il giro del web la foto di Potito, 12 anni, l'unico studente sceso in piazza a Stornarella (un piccolo comune nel Foggiano) per lo Sciopero del clima di oggi. Il sindaco ha raccontato la sua storia su Facebook e il governatore Michele Emiliano non ha esitato a definirlo il suo “eroe pugliese” di questa giornata.Continua a leggere

Sciopero per il clima - oggi studenti in piazza (ma l’assenza va giustificata) : È in programma oggi, venerdì 27 settembre, il terzo Global strike for climate, lo Sciopero globale per il clima, lanciato dal movimento Fridays For Future sull'onda del clamore suscitato dall'attivista svedese Greta Thunberg. Tanti gli studenti italiani che sono scesi in una delle 180 piazze della manifestazione, da Roma a Milano, passando per Napoli, Firenze e Palermo, insieme anche a numerosi adulti. Assenze "giustificate" per volere del ...

Lo Sciopero dei trasporti di oggi a Milano : Riguarderà i dipendenti di ATM e durerà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio: gli aggiornamenti e le cose da sapere

Lo Sciopero di oggi dei trasporti di Roma : Durerà soltanto due ore ed è stato proclamato per le aggressioni ricevute da alcuni autisti: le cose da sapere

Sciopero treni Trenord : oggi 22 settembre/ Corse domenica a rischio - orari e stop : Sciopero treni Trenord oggi 22 settembre 2019: domenica con Corse a rischio in Lombardia, senza fasce di garanzia e stop di 24 ore

Friday For Future : milioni di giovani in tutto il mondo oggi in Sciopero per il clima. In Italia il flash-mob il 27 settembre : milioni di volti. milioni di colori. Un solo ideale: la salvaguardia del nostro pianeta. oggi, Venerdì 20 settembre i ragazzi di tutto il mondo stanno tornando a protestare nelle città in occasione del Friday For Future. Si tratta della seconda protesta di massa dopo quella avvenuta a Marzo. 1 milione e mezzo circa di giovani in tutto il mondo si ritroveranno oggi dopo essere stati ispirati nella loro protesta dall’attivista ...

Sciopero delle autoscuole - oggi un esame su due salta : Valentina Dardari La protesta è stata indetta contro l’aumento dell’Iva al 22% sulle patenti. oggi saranno 3,500 le scuole guida che incroceranno le braccia Giornata difficile quella di oggi per coloro che avevano programmato l’esame per ottenere la tanto sospirata patente. oggi, martedì 18 settembre, è stato infatti indetto uno Sciopero delle autoscuole aderenti all’iniziativa, per protestare contro l’aumento dell’Iva al 22% per le ...

Lo Sciopero di Roma TPL di oggi : Durerà 24 ore e riguarderà alcune linee periferiche di autobus, mentre i servizi gestiti da ATAC saranno regolari

A Parigi oggi c’è un grande Sciopero del trasporto pubblico : A Parigi è in corso un grande sciopero del trasporto pubblico che sta causando disservizi, rallentamenti e un aumento del traffico stradale. Lo sciopero ha coinvolto i lavoratori della RATP (la società che gestisce metropolitana, bus e tram a Parigi)

Sciopero AEREI - NAPOLI E ATM MILANO - OGGI 6 SETTEMBRE/ Agitazione al via e disagi : SCIOPERO Atm MILANO, NAPOLI e AEREI, OGGI 6 SETTEMBRE. Agitazione al via e disagi per i viaggiatori. Le ragioni dello SCIOPERO di Sol Cobas