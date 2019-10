Sci alpino | gigante maschile Soelden 2019 | Pinturault e Kristoffersen favoriti | difficile

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Ildidi domenica aprirà la 54esima edizione della Coppa del Mondoche vedrà l’assenza del suo re incontrastato degli ultimi otto anni, Marcel Hirscher. Il 30enne fuoriclasse austriaco del Salisburghese lascerà un vuoto enorme nel Circo Bianco anche per quanto riguarda la gara sul ghiacciaio del Rettenbach, nella quale è salito sul podio nelle ultime cinque edizioni disputate dal 2012 al 2016, con una vittoria nel 2014. Nel Wunderteam sarà assente anche Marco Schwarz, che non ha ancora completamente recuperato dall’infortunio della fine della scorsa stagione, per cui le speranze di podio per i padroni di casa saranno tutte sulle spalle di Manuel Feller, che però in quattro presenze da queste parti non si è mai qualificato per la seconda manche, anche se bisogna tenere conto che nelle sue stagioni migliori, le ultime due, sul Rettenbach non si è gareggiato per il ...

