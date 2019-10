Sardegna | 30 anni di carcere a Tilloca per il femminicidio della moglie

Sardegna - incendi devastano la costa occidentale : danni incalcolabili : La costa occidentale della Sardegna è colpita da incendi molto estesi. Il forte vento non ha fatto altro che peggiorare la...

Sardegna - ragazzo di 19 anni trova in un wurstel il ripieno di plastica : Il giovane ha trovato un piccolo pezzo di plastica - probabilmente il residuo di una busta di plastica - nel ripieno di un wurstel che aveva sminuzzato. Il ragazzo ha denunciato quanto accaduto e comunicato all’esercizio commerciale (dove gli è stato proposto di sostituire il prodotto) l’insolito episodio.Continua a leggere

Maltempo Sardegna : 1 - 4 milioni dalla Regione a 23 Comuni per i danni del 2018-2019 : “Tra maggio 2018 e febbraio 2019, in Sardegna si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, come abbondanti piogge, nubifragi e trombe d’aria, che hanno costretto numerosi Comuni ad eseguire opere ed interventi in emergenza. Perciò la Giunta regionale ha approvato un programma di spesa a favore di questi enti locali“. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni ...

Aeronautica Militare - Sardegna : trasporto sanitario d’urgenza per una bambina di 3 anni : Un aereo Falcon 900, partito dalla base Militare di Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, è decollato poche ore fa alla volta di Cagliari per imbarcare una bambina di tre anni bisognosa di cure urgenti. Giunto a Cagliari, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare si è attivato per consentire l’imbarco immediato della bimba insieme ai genitori ed una equipe medica dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu (CA), ...

Sardegna : muore a 21 anni dopo lo scontro frontale con un'auto : Un impatto violentissimo, prima con il guard rail e poi con altre due auto, proprio in prossimità di una curva sulla statale 129, tra Bolotana e Lei, in provincia di Nuoro: così è morto ieri mattina praticamente sul colpo Diego Caggiari, 21 anni, studente universitario di Bortigali. Troppo gravi i traumi subiti durante lo scontro. Il suo amico e compaesano, Gavino Bulla, 26 anni, che si trovava con lui sull'auto impazzita, è in condizioni ...

Uccisa aquila di Bonelli in Sardegna - WWF : “Un crimine ai danni della biodiversità - pronti alle vie legali” : “L’uccisione a fucilate di Tepilora, una giovane femmina di aquila di Bonelli liberata nel 2018 in un’area protetta in provincia di Nuoro nell’ambito del progetto internazionale aquila A-Life, è un crimine ai danni della biodiversità nazionale ed europea“: lo afferma il WWF in una nota. L’aquila di Bonelli “è un rapace estremamente raro e protetto, che si nutre prevalentemente di piccoli mammiferi ed uccelli, innocuo per gli ...

Miti - cultura e lotte politiche della Sardegna degli anni Settanta : Gesuino Némus si rimette in piedi sulle cime della Sardegna, per riunire dentro i suoi occhi l’intero paesaggio. E lo fa con il suo libro “Il catechismo della pecora”, edito da Elliot. Vuole comprendere ancora di più le mutazioni e contare quante sono le bandiere ancora rimaste in nome dell’antica libertà.Ascolta i lamenti fittissimi dei pastori e cerca nelle loro storie quella da raccontare. Gli ...

Quarant’anni fa il più grave incidente aereo avvenuto in Sardegna [VIDEO] : Quarant’anni fa si è verificato il più grave incidente aereo mai avvenuto nei cieli della Sardegna. Sul crinale che segna il confine tra Capoterra e Sarroch, il 13 e il 14 settembre del 1979 un Dc-9 dell’Ati partito da Alghero e diretto a Cagliari si schiantò con 31 persone a bordo. A provocare il disastro fu un errore del pilota, che si rese conto solo all’ultimo momento di trovarsi davanti al monte: per il Dc-9 e le persone a ...

Sardegna - cade da cavallo durante una pariglia : Marco - 22 anni - si è svegliato dal coma : Marco Faedda, ventidue anni, era rimasto ferito in un grave incidente il 25 agosto scorso. Il giovane di Bonorva (Sassari) era caduto da cavallo durante una pariglia ad Abbasanta (Oristano) battendo pesantemente la testa sul selciato. Portato in ospedale, era stato operato due volte. Stamane il risveglio dal coma.Continua a leggere

Dopo 30 anni restituisce la sabbia rubata in Sardegna : Scusatemi : Un turista veneto che nel 1989 aveva rubato un pugno di sabbia rosa dalla spiaggia di Budelli, nel parco della Maddalena, ha restituito il maltolto accompagnandolo con una lettera di scuse: "Chiedo perdono per il mio gesto".\\ "Dopo tanti anni colgo l'occasione per restituirli al Parco scusandomi per il gesto". Si chiude così la lettera che un turista veneto ha inviato al museo naturalistico di Caprera per scusarsi per un episodio ...

Franco Columbu morto a 78 anni : l'ex campione di culturismo è annegato in Sardegna. Schwarznegger : «Eri il mio migliore amico» : Franco Columbu è morto annegato oggi nella sua Sardegna. Columbu è stato personaggio notissimo negli anni 70 e 80. Fu infatti...

Allerta Meteo : rischio di grave maltempo in Sardegna con possibili fenomeni violenti e danni [DETTAGLI E MAPPE] : Un vortice instabile molto insidioso ha già nelle grinfie la Sardegna. Il nucleo vorticoso di matrice atlantica e proveniente dalla Spagna si è già portato con il minimo depressionario a Ovest dell’isola e, da lì, sta generando intensi nuclei temporaleschi in azione su molti settori occidentali sardi. Attenzione, perché si tratta di una struttura depressionaria di significativo spessore e agente in uno stato termico nei bassi strati ...

Sardegna - morto bimbo di 7 anni in un incidente stradale : era in auto col nonno : Il bimbo di 7 anni è morto nell’auto del nonno, in un incidente avvenuto nelle campagne di Nurri. Choc e lacrime tra i tanti amici e conoscenti dei genitori: “Proteggi mamma Erika e papà Marco da lassù”. Si chiamava Davide Agus, aveva 7 anni ed era di Lanusei, il bimbo morto nella serata di ieri a Nurri in provincia di Cagliari: fatale è stato lo scontro frontale tra la Fiat Panda dove viaggiava col nonno e una Renault Clio guidata da un anziano ...