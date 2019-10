Salvini riempe la piazza del disagio | Berlusconi fa il solito show al cinema

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) E’ ladele di un ceto medio, che ormai non può più definirsi tale, massacrato dalla crisi. Terni, ex feudo di sinistra, la città umbra per antonomasia delle acciaierie, si colore di verde e di blu Lega. Sono scoccate da poco le 21 di un venerdì sera diverso dai precedenti. Fra poco più di 48 ore si conoscerà il risultato delle elezioni regionali. E ci troviamo a Largo Frankl. Attorno a questo palco dove si scorge in ogni angolo il faccione di Matteocon sopra scritto “Libera l’Umbria”, ci sono uomini, donne, ragazzi, tanti ragazzi, e c’è il mondo operaio che si è sentito tradito dalla sinistra umbra. E c’è anche una signora, tutta imbardata di gadget leghisti, che un tempo votava il Partito comunista, e che ora si sgola con le ultime forze che possiede: ...

