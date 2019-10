Salta la Brexit per il 31 ottobre | e Johnson rilancia con elezioni prima di Natale

Brexit : ok all'accordo - ma Salta il termine del 31 ottobre : La Camera dei Comuni ha bocciato la mozione presentata dal governo di Boris Johnson per imporre un iter sprint al completamento del processo di ratifica dell'accordo sulla Brexit , processo...

Brexit - Salta il voto sull'accordo con Bruxelles : Ancora nessuna soluzione per la questione della Brexit : dopo oltre cinque ore di dibattito e con pochi voti a favore (322 contro 306), la Camera dei Comuni ha approvato un emendamento promosso dagli ex conservatori ribelli e dai partiti di opposizione per rinviare il voto sullaccordo raggiunto giovedì con Bruxelles : il testo chiede di gestire luscita del Regno Unito dallUnione Europea fino a quando tutta la legislazione associata non sarà ...

Brexit - Saltato il voto sull'accordo con Bruxelles : Ancora nessuna soluzione per la questione della Brexit: dopo oltre cinque ore di dibattito e con pochi voti a favore (322 contro 306), la Camera dei Comuni ha approvato un emendamento promosso dagli ex conservatori ribelli e dai partiti di opposizione per rinviare il voto sullaccordo raggiunto giovedì con Bruxelles: il testo chiede di gestire luscita del Regno Unito dallUnione Europea fino a quando tutta la legislazione associata non sarà ...