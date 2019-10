Ryanair | aperto terzo hangar in Aeroporto Bergamo con 20 nuovi posti di lavoro 2

Ryanair : aperto terzo hangar in Aeroporto Bergamo con 20 nuovi posti di lavoro : Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Ryanair, con un investimento di oltre 2 milioni di euro e supportando 20 nuovi posti di lavoro, ha aperto oggi il suo terzo hangar per la manutenzione dei propri aeromobili all'Aeroporto di Milano Bergamo. La compagnia aerea ha investito oltre 4,5 milioni di euro in que