Russiagate | giudice ordina al Dipartimento di giustizia la consegna alla Camera del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Unfederale ha deciso che ildidevereentro il 30 ottobre tutte le parti del rapporto del procuratore speciale Robert Mueller sulche sono state coperte da omissis sulla base delle restrizioni del gran giurì o di altre restrizioni. Una vittoria per i democratici nel loro sforzo di accertare se Donald Trump ha ostruito o meno l’indagine. Ma non solo: le commissioni dellache conducono l’inchiesta sull’impeachment hanno emesso dei mandati per interrogare tre dirigenti dell’amministrazione Trump. Si tratta di Russ Vought, direttore ad interim per il bilancio, Michael Duffey, alto funzionario dell’Office of Management and Budget, e T. Ulrich Brechbuhl, legale deldi Stato. Tutti e tre si erano rifiutati di testimoniare volontariamente. Si prevede che dovranno rispondere se erano a conoscenza ...

