Russiagate | Berlusconi | “Salvini non ha preso rubli russi | me lo ha detto Putin”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 25 ottobre 2019) "Credo che Salvini lo abbia già. Ovvero, ha: io non ho ricevuto nessun sostegno finanziario dallaa. A me questo è stato confermato personalmente dal presidente Vladimir Putin": così Silviomette il proprio punto alla questione. E attacca Matteo Renzi: "Non prenderà alcun voto dal centrodestra. Appena due mesi fa è stato l'artefice della nascita del governo più a sinistra della storia repubblicana. Giochiamo su due fronti opposti".

