Roma | con l’aumento di capitale in arrivo nuovi soci

Annunciati i concerti di Claudio Baglioni in versione classica alle Terme di Caracalla di Roma : info e biglietti in prevendita : A sorpresa, sono Annunciati i concerti di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla. Il cantautore Romano è quindi pronto a tornare nella dimensione live ma a una condizione diversa, quella della presenza dell'orchestra che restituirà i suoi brani più celebri in versione classica, in un modo che i suoi numerosi fan non hanno ancora avuto modo di sentire. Il progetto live s'intitola Dodici Note e dodici saranno anche i concerti che terrà alle ...

Camera Musicale Romana concerto di domenica 27 ottobre 2019 : domenica 27 ottobre ore 19:30 realizzato in collaborazione con l’Associazione “I concerti nel Parco” “Omaggio all’Opera” Musiche di W. A. Mozart, G. Rossini, F. Lehar Beatrice Amato, mezzosoprano Filippo Rotondo, baritono Maria Silvana Pavan, pianoforte Un appuntamento con alcune tra le più belle pagine della lirica e non solo affidate alle splendide voci di due giovanissimi cantanti: il mezzosoprano Beatrice ...

46enne Romana condannata per spaccio. Sospeso suo reddito di cittadinanza : Roma – Arrestata dai Finanzieri una donna di 46 anni di Roma, che aveva trasformato un circolo ricreativo in gestione in una centrale di spaccio di cocaina. Con l’arresto è stata impedita la vendita di 155 dosi di droga. I militari sono stati attirati dal continuo andirivieni degli avventori in un esercizio sito nel quartiere tiburtino. Ciò ha fatto scattare la perquisizione dei locali, dove sono state rinvenute dosi già confezionate ...

Luca Sacchi - fermati nella notte i due sospettati dell'omicidio di Roma : uno si è consegnato spontaneamente : Sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...

Omicidio a Roma - scontro sulla sicurezza. Salvini : «Colpa dei tagli». Ira di Conte : «Miserabile» : Roma Ormai è una costante. Presidente del Consiglio e leader dell'opposizione duellano come un tempo accadeva solo in piena campagna elettorale delle elezioni politiche. Invece tra due...

Sciopero a Roma contro la Raggi - Virginia assediata prova a ricucire : Roma In Campidoglio, da ieri, si fa il tifo soprattutto per la pioggia: i fedelissimi di Raggi scrollano le app sul meteo a caccia di nuvolette e fulmini. Perché una piazza semi-vuota...

Matteo Salvini a Dritto e Rovescio - assist di Paolo Del Debbio : attacco a Giuseppe Conte sull'omicidio di Roma : A Dritto e Rovescio, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, si parlava del brutale omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ammazzato con un colpo di pistola alla nuca a Roma mentre cercava di difendere la sua fidanzata da una rapina. E si parlava della violenta polemica tra Matteo Salvini e

Luca Sacchi - l'omicidio che scuote Roma : e spunta la parentela con la Magliana : Roma Una rapina che sembra un omicidio di mala. Luca Sacchi, 24 anni, è morto sotto gli occhi della fidanzata, di un amico con cui stava chiacchierando e non lontano, nel pub dove voleva...

Trattorie e osterie del cinema a Roma : 9 indirizzi iconici : Dalla Sora LellaCencio la ParolacciaSpaghetti e maccaroni Bettole, osterie e TrattorieLa Veranda dell'Hotel ColumbusNecci al Pigneto Osteria dell'Antiquario Al Biondo Tevere Osteria MarguttaSono solo un set, ma Trattorie e osterie Romane hanno fatto, anche loro, la storia del nostro cinema. Per la Festa del cinema di Roma fino al 27 ottobre, abbiamo voluto raccogliere le più famose in una guida infallibile per dare la più compiuta soddisfazione ...

Roma defraudata contro il Borussia : l’arbitro regala un rigore agli ospiti in pieno recupero : Roma – Terza giornata del Gruppo J di Europa League, all’Olimpico scendono in campo la Roma di Paulo Fonseca e il Borussia Moenchengladbach di Marco Rose. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con numerosi assenti: su tutti Under, Mkhitaryan, Cristante e Pellegrini nei giallorossi, Raffael, Plea e Ginter nei tedeschi. Partita ben giocata dalla Roma, che riesce a fare di necessità virtù tenendo testa ad una squadra ...

Roshelle stupisce al Roma Film Fest con un abito a rete con nulla sotto - : Francesca Galici Al Roma Film Fest, Roshelle ha scelto di indossare un abito in rete oro senza nulla sotto per sfilare sul red carpet dell'evento dedicato all'anteprima del Film Hustlers, incantando i fotografi Il Roma Film Fest dà già spettacolo anche fuori dalle sale di proiezione. Il red carpet è una fonte inesauribile di show e anche la kermesse della capitale ha regalato alcuni spunti interessanti. Chi ha fatto molto parlare di ...

Europa League - Roma derubata. Rigore inventato al 95' : con il Borussia è solo 1-1 : La Roma pareggia 1-1 contro il Borussia Moenchengladbach. All'Olimpico, nel terzo turno del girone J, i ragazzi di Fonseca, con una squadra da reinventare per via degli otto indisponibili, passano in vantaggio nel primo tempo al 32' con un gol di Zaniolo. Poi al 95' Stindl impatta grazie a un Rigore