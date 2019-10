Roma-Borussia | gli ufficiali di gara ammettono errore sul rigore La Roma ringrazia

VIDEO Europa League 2019-2020 - Roma-Borussia Moenchengladbach 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Un rigore fasullo ferma i giallorossi : Pareggio alquanto immeritato per la Roma nel terzo turno del girone J di Europa League. I giallorossi vengono fermati sull’1-1 dal Borussia Moenchengladbach all’Olimpico, ma ciò che fa discutere non è il risultato, bensì il clamoroso rigore concesso ai tedeschi dall’arbitro Collum, unico a vedere un fallo di mano inesistente di Smalling su una palla che gli arriva sulla faccia. Un errore troppo evidente, questo, e decisivo ai ...

Roma defraudata contro il Borussia : l’arbitro regala un rigore agli ospiti in pieno recupero : Roma – Terza giornata del Gruppo J di Europa League, all’Olimpico scendono in campo la Roma di Paulo Fonseca e il Borussia Moenchengladbach di Marco Rose. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con numerosi assenti: su tutti Under, Mkhitaryan, Cristante e Pellegrini nei giallorossi, Raffael, Plea e Ginter nei tedeschi. Partita ben giocata dalla Roma, che riesce a fare di necessità virtù tenendo testa ad una squadra ...

Europa League - Roma derubata. Rigore inventato al 95' : con il Borussia è solo 1-1 : La Roma pareggia 1-1 contro il Borussia Moenchengladbach. All'Olimpico, nel terzo turno del girone J, i ragazzi di Fonseca, con una squadra da reinventare per via degli otto indisponibili, passano in vantaggio nel primo tempo al 32' con un gol di Zaniolo. Poi al 95' Stindl impatta grazie a un Rigore

Roma-Borussia Moenchengladbach 1-1 - Europa League 2019-2020 : un grave errore arbitrale costa i tre punti ai giallorossi : Pareggio con rabbia per la Roma, che si vede raggiungere negli ultimi istanti del recupero sull’1-1 dal Borussia Moenchengladbach non tanto per svarioni propri, quanto per una clamorosa decisione sbagliata dell’arbitro Collum, che concede un rigore inesistente ai tedeschi per fallo di mano non visto da nessuno di Smalling. Il gol di Stindl dagli undici metri annulla così il vantaggio che si era procurato Zaniolo al 32′ del ...

Roma-Borussia Mönchengladbach 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Dzeko come Zorro - Pastore resta a piedi [FOTO] : Roma-Borussia Mönchengladbach, le pagelle di CalcioWeb – Quattro punti in due partite per la Roma, che al terzo match della fase a gironi di Europa League ha incontrato la temibile squadra tedesca. Mister Fonseca costretto a modificare qualcosa a livello di uomini e modulo, oltreché obbligato a forzare l’utilizzo di alcuni calciatori, per via dei numerosissimi infortuni occorsi alla rosa giallorossa. La gara è appena ...

Roma derubata nel recupero - l’arbitro si inventa un rigore : pari contro il Borussia Monchengladbach [FOTO] : Roma-Borussia Mönchengladbach – Si è giocata un’importante gara di Europa League. La Roma viene derubata nel finale contro il Borussia Monchengladbach. rigore inesistente regalato ai tedeschi nel recupero. Finisce 1-1. Primi 20 minuti di sofferenza per i giallorossi che rischiano prima sulla conclusione di Bensebaini, finita sulla traversa, poi su un paio di iniziative pericolose dei tedeschi con Thuram, figlio dell’ex ...

Roma-Borussia Mönchengladbach live – La Roma riceve il Borussia Mönchengladbach nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi comandano il gruppo J con 4 punti, alla pari del Wolfsberger. Punti frutto del pareggio contro gli austriaci e della vittoria contro l'Istanbul Basaksehir. I tedeschi sono ancora a secco di vittorie. Un solo punto in due partite. La squadra di Rose darà filo da torcere ...

Roma-Borussia M. 1-0 Diretta Zaniolo trova lo stacco vincente : Roma e Borussia Monchengladbach si giocano questa sera molte delle possibilità di proseguire verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. I capitolini, 4 punti in classifica dopo la...

Roma-Borussia Mönchengladbach live – La Roma riceve il Borussia Mönchengladbach nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi comandano il gruppo J con 4 punti, alla pari del Wolfsberger. Punti frutto del pareggio contro gli austriaci e della vittoria contro l'Istanbul Basaksehir. I tedeschi sono ancora a secco di vittorie. Un solo punto in due partite. La squadra di Rose darà filo da torcere ...

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kolarov; Kluivert; Dzeko. All. Fonseca 
Borussia (4-3-3): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann, Embolo, Thuram. All. Rose

LIVE Roma-Borussia Moenchengladbach - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : sorpresa nel centrocampo dei giallorossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.11 Ecco le formazioni ufficiali: Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kolarov; Kluivert; Dzeko. All. Fonseca Borussia (4-3-3): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann, Embolo, Thuram. All. Rose 18.09 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Borussia Monchengladbach, match di ...

LIVE Roma-Borussia Moenchengladbach - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : match complicato all’Olimpico per i giallorossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Borussia Monchengladbach partita dell’Europa League 2019-20, la Roma è imbattuta nel girone e cerca la vittoria che metterebbe nella giusta via la qualificazione nonostante i problemi con gli infortuni. Roma che proviene dal pareggio contro la Sampdoria per 0-0 ma soprattutto dai gravi problemi di organico a causa degli infortunati: ...