Rimborsi TIM per fatturazione a 28 giorni | eccoli arrivare | come richiederli

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Di tempo ne è passato, ma TIM ha finalmente dato il via aiper laa 28per quel che riguarda i clienti di rete fissa. Le soluzioni compensative sono arrivate prima, ma immaginiamo la notizia del giorno faccia più piacere agli utenti (che ricordiamo essere frutto della delibera AGCOM n.269/18/CONS). Hanno diritto al rimborso TIM per laa 28tutti quei clienti non hanno optato per le misure compensative e per gli ex-clienti con linea di rete fissa attiva prima del 31 marzo 2018, poi cessata dopo la data del 23 giugno 2017. Per avere diritto a quanto dovuto non bisogna fare altro che chiamare il servizio clienti 187 e farne richiesta al consulente che vi risponderà, il tutto a partire da novembre 2019. TIM, attraverso il proprio sito ufficiale, ha anche fatto sapere che verrà presto messo a disposizione un modulo online all'interno ...

