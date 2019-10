Regime forfettario 2020 : Di Maio “resta fino a 65 mila euro” : Regime forfettario 2020: Di Maio “resta fino a 65 mila euro” Il Regime forfettario è tra i temi centrali più discussi nei giorni scorsi, visto che in un primo momento il governo aveva pensato di trasformarlo, eliminando il limite dei 65 mila euro per l’aliquota agevolata al 15% e reintroducendo il Regime analitico, un po’ com’era nei vecchi minimi. Le partite Iva, però, hanno alzato la voce e di fatto costretto l’esecutivo a fare marcia ...

Manovra - Misiani : “Pos? Vogliamo azzerare costi delle microtransazioni”. E sulle partite Iva : “Resta Regime forfettario sotto 65mila euro” : Per le partite Iva che guadagnando al di sotto di 65mila euro e hanno aderito alla flat tax nella maggioranza “ha prevalso la scelta di assoluto buonsenso di proseguire con il regime forfettario di determinazione dei costi”. A dirlo il viceministro all’Economia, Antonio Misiani, all’assemblea Confesercenti. “Abbiamo ascoltato il mondo delle partite Iva – ha aggiunto – e ci siamo confrontati con ...

Partite Iva - Misiani : “Abbiamo scelto di proseguire con il Regime forfettario di determinazione dei costi per semplificare la vita” : Per le Partite Iva che guadagnando meno di 65mila euro e hanno aderito alla flat tax “ha prevalso la scelta di assoluto buonsenso di proseguire con il regime forfettario di determinazione dei costi per semplificare la vita dei contribuenti”. Ad annunciarlo è stato il viceministro all’Economia Antonio Misiani all’assemblea di Confesercenti, nonostante lunedì notte il capo politico del M5S Luigi Di Maio avesse detto che sul tema non ...

I grillini si scoprono leghisti e difendono il Regime forfettario : Alla fine Giuseppe Conte ha dovuto cedere. E’ stato convocato “un vertice di maggioranza lunedì, come avevamo chiesto” scrivono i

Regime forfettario 2020 abolito : torna il regime dei minimi. Cosa cambia : regime Forfettario 2020 abolito: torna il regime dei minimi. Cosa cambia In due parole: addio regime Forfettario! Dal 2020, di fatto, si torna al regime dei minimi: in arrivo novità per le “piccole” partite Iva. regime Forfettario: ritorno al “vecchio” regime dei minimi Il cambiamento è stato messo nero su bianco dal Documento Programmatico di Bilancio per il 2020 licenziato dal Governo Conte Bis: il regime Forfettario ...

Fattura elettronica 2020 per Regime forfettario solo oltre i 30 mila euro : Fattura elettronica 2020 per regime forfettario solo oltre i 30 mila euro Allo studio del governo l’estensione dell’obbligo di Fattura elettronica al regime forfettario: ora al vaglio dei tecnici dell’esecutivo la possibilità di prevederlo solo per alcuni contribuenti che usufruiscono del regime di tassazione agevolata. Fattura elettronica per forfettari in chiave anti-evasione oltre al taglio del cuneo fiscale, che riguarderà i ...

Regime forfettario 2020 : chi avrà l’obbligo di fattura elettronica. Ultime novità : Ancora novità in arrivo il prossimo anno per chi ha aderito o intende aderire al Regime forfettario, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di fattura elettronica. Sappiamo bene che il 2019 è stato un anno rivoluzionario per i liberi professionisti e le partite iva, a causa dei numerosi cambiamenti in ambito fiscale. La platea delle imprese e partite Iva si è trovata di fronte all’introduzione: Del Nuovo Regime forfettario con aliquota al ...

Regime forfettario 2020 a scaglioni e senza fattura elettronica - il piano : Regime Forfettario 2020 a scaglioni e senza fattura elettronica, il piano Il Regime Forfettario potrebbe cambiare nel 2020, ma non sarà eliminata l’aliquota Irpef agevolata al 15% per chi percepisce redditi annui fino a 65.000 euro. Non ci sarà invece l’aliquota al 20% per chi guadagna un reddito annuo compreso tra 65.000 e 100.000 euro annui, ma potrebbe esserci invece un ritocco al rialzo di quell’aliquota. Inoltre la novità del prossimo ...

Fattura elettronica Regime forfettario per 2 milioni di Partite Iva in arrivo : Fattura elettronica regime forfettario per 2 milioni di Partite Iva in arrivo Tra le priorità del governo la lotta all’evasione fiscale: in quest’ottica, con la Legge di Bilancio 2020 potrebbe essere previsto l’obbligo di Fattura elettronica anche per i contribuenti del regime forfettario. Fattura elettronica: a chi verrà esteso l’obbligo? La discussione sulla prossima Legge di Bilancio entra sempre più nel vivo: la possibilità di ...

Regime forfettario e lavoro autonomo-dipendente stesso datore. Il chiarimento : Regime forfettario e lavoro autonomo-dipendente stesso datore. Il chiarimento Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate relativamente al Regime forfettario e, in particolare, a proposito delle modifiche alle modalità di accesso alla tassazione agevolata introdotte con la Legge di Bilancio 2019. Regime forfettario: la causa ostativa Non si può accedere o rimanere all’interno del Regime forfettario se si fattura in modo prevalente con ...

Regime forfettario 2019 e doppio lavoro - cos’è la causa ostativa. L’interpello : Regime Forfettario 2019 e doppio lavoro, cos’è la causa ostativa. L’interpello Il Regime Forfettario ha subito diversi interventi da parte del legislatore nell’ultimo anno a partire dai requisiti che è necessario possedere per accedervi. Regime Forfettario: platea estesa nel 2019 Nel 2019 è stata estesa la platea dei contribuenti che possono beneficiare del Regime Forfettario: al momento possono usufruire della tassazione agevolata al ...

Regime forfettario 2020 : riduzione limiti ricavi in vista. Le fasce a rischio : Regime Forfettario 2020: riduzione limiti ricavi in vista. Le fasce a rischio Cattive nuove per chi attendeva nel 2020 l’introduzione della seconda aliquota per la flat tax, quella al 20% per chi percepisce redditi tra 65.000 e 100.000 euro. Il nuovo esecutivo, infatti, non ha la minima intenzione di proseguire quello che considera un regalo alle fasce più ricche. Non ci dovrebbero invece essere problemi di sorta per chi percepisce redditi ...

Regime forfettario : per le Entrate non impedisce il doppio lavoro : L'Agenzia delle Entrate, recentemente, è tornata a delineare maggiormente il perimetro di applicazione della cause ostative al Regime Forfettario introdotto con la Legge 23 dicembre 2014 n° 190. In sintesi l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il Regime Forfettario è applicabile nel caso di un lavoratore che intrattenga con il medesimo datore di lavoro due rapporti, uno come prestatore d'opera (lavoratore autonomo) e uno come dipendente, a ...

Fattura elettronica Regime forfettario 2020 : possibile estensione in arrivo : Fattura elettronica regime forfettario 2020: possibile estensione in arrivo Importanti novità in arrivo per i contribuenti che hanno aderito al regime fiscale agevolato? A partire dall’anno prossimo, anche per questi ultimi potrebbe entrare in vigore la Fatturazione elettronica, inoltre, è al vaglio l’ipotesi di ripristinare i vecchi limiti di accesso. Fattura elettronica in arrivo per i forfettari? È un’ipotesi che diventa sempre più ...