Raz Degan | la star anticonvenzionale si racconta | sogni | futuro e yoga

Raz Degan choc : «L’Isola dei Famosi? L’ho fatta per soldi - lei era malata…» : Raz Degan, a pochi giorni dal suo 51esimo compleanno, racconta il motivo per il quale nel 2017 accettò di entrare nel cast dell’Isola dei Famosi. Edizione che poi ha vinto. E il motivo è commovente. In un’intervista a Candida Morvillo, sul Corriere della Sera, Raz Degan rivela: «L’Isola dei Famosi? L’ho fatta per soldi. Mia madre era malata». Poi l’attore poi passa a parlare dell’esperienza in Honduras: ...

Raz Degan : "All'Isola per soldi - mia madre era malata" - : Gianni Nencini Intervistato dal Corriere della Sera, Raz Degan parla della sua partecipazione all'Isola Dei Famosi e rivela: "Partecipai per i soldi, mia madre era malata" Intervistato da Candida Morvillo sul Corriere della Sera, Raz Degan ha rivelato il motivo per cui - dopo tanti no detti alla tv generalista - accettò di partecipare all'Isola dei Famosi. La risposta di Raz Degan alla domanda sul perché decise di andare all'Isola ...

