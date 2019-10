Raccoglie 150mila euro di donazioni per il figlio malato ma li spende in droga e

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia difficile da digerire e ancor più da raccontare. Siamo in Brasile, è qui che il piccolo Joao Miguel Alves, che soffriva di atrofia muscolare spinale, ha perso la sua battaglia ed è morto lo scorso 17 ottobre. Ma la cosa terribile è quello che si cela nei comportamenti del padre del piccolo. Vi basti pensare che suo padre, il 37enne Mateus Henrique Leroy Alves, è stato arrestato. Dopo che al bimbo era stata diagnosticata la malattia, Mateus e sua moglie Karine Rodrigues avevano lanciato una campagna di raccolta fondi per il piccolo Joao: una dose del farmaco somministrato costava infatti oltre 80milae il governo aveva accettato di pagare solo i primi tre trattamenti. I soldi raccolti erano tanti, ben 230mila, dopo una lunga maratona di beneficenza. Le cure a Joao sono iniziate l’anno scorsodi...

