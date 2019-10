Quelle inquietanti similitudini tra la Tangenziale e il Ponte Morandi

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Capita, a Napoli, di svegliarsi una mattina e di ritrovarsi ad assomigliare un po’ a Genova. Niente Lanterna, Acquario, niente via del Campo cantata da De Andrè. Ma un analogosospeso sulle case. Quello genovese, miseramente crollato il 14 agosto dello scorso anno, travolgendo 43 vite. Il nostro, sulla, ad altezza Capodichino, alto 60 metri e sottoposto a circolazione limitata perché… ammalorato. Atlantia e Spea Lenon finiscono qua.Spa è controllata da Atlantia, la stessa che ha in concessione la rete autostradale, la stessa che oggi è sotto inchiesta per il crollo del. Non solo, la responsabile di verifiche e manutenzioni, per il tratto napoletano, è sempre la Spea Engineering che vanta diversi arrestati tra i suoi dirigenti per aver redatto report falsi sulla manutenzione di ponti e viadotti. A pensar male si fa ...

