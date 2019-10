Profumi d' autunno | show cooking e cantine aperte nella Sicilia orientale

Profumi da uomo - 8 nuove fragranze per l'autunno : Settembre è il mese del cambio di stagione, non solo nell'armadio ma anche nel guardaroba olfattivo. Le note fresche, marine, vanno così sostituite da aromi caldi e avvolgenti, come fossero un cappotto che prende il posto dell'amato costume estivo. Ma non aspettatevi solo i classici must-have autunnali, come il vetiver, il cashmere, il patchouli e l'ambra. Pensate di mixarli a un ricordo di agosto, come gli agrumi, il ...