Probabili formazioni Serie A | 9^ giornata | soliti dubbi in attacco in casa Juventus

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019)A – Si torna in campo per ladiA, si gioca la 9^del massimo campionato italiano, la competizione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove importanti indicazioni. Il turno si apre con lo scontro salvezza tra Verona e Sassuolo, partita da non fallire per entrambe le squadre. Duello a distanza per lo scudetto nelladi sabato, ad aprire laimpegnata sul campo del Lecce, l’Inter invece davanti al pubblico amico contro il Parma. In serata vero e proprio scontro per la salvezza, il Genoa del nuovo allenatore Thiago Motta impegnato nello scontro per la salvezza contro il Brescia. Nel lunch match della domenica altra sfida da brividi tra Bologna e Sampdoria, alle 15 l’Atalanta affronta l’Udinese, il Napoli in trasferta contro la Spal mentre il Torino dovrà vedersela contro il Cagliari. ...

salvione : Diretta Hellas Verona-Sassuolo ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv - De_Sand21 : RT @Lega_B: ???? Riparte questa sera la #SerieBKT con la 9^ giornata. Scopri i precedenti e le probabili formazioni di tutti i match ??https:… - CalcioWeb : Probabili formazioni #SerieA, 9^ giornata: soliti dubbi in attacco in casa #Juventus -