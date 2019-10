Prima allerta | poi nuova ondata di calore | svolta meteo | cosa succede nel weekend

La polizia Usa in allerta per la Prima di Joker : si temono sparatorie : Le polizie di New York e Los Angeles sono in allerta per “Joker”, il controverso film di Todd Phillips che negli Usa uscirà il 4 ottobre (un giorno prima in Italia). Agenti saranno dispiegati nelle sale che proiettano la pellicola con Joaquin Phoenix, Leone d’Oro all’ultima Mostra di Venezia, secondo conferme ricevute dall’Hollywood Reporter. La decisione è stata presa sulla scia del malessere evocato ...