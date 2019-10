Previsioni Meteo Napoli | peggioramento insignificante | adesso tornano sole e stabilità

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019)– Praticamente ininfluente il passaggio instabile delle ultime ore, che pur ha colpito, invece, con forti rovesci e temporali diverse altre aree tirreniche. La collocazione del minimo e le correnti portanti da esso indotte, non sono state favorevoli a in, perlomeno degna di nota, su buona parte della Campania e anche sul capoluogo. Sono arrivate delle nubi, anche addensamenti diffusi e qualche debole pioggia sparsa, tra la serata di ieri e la notte scorsa, ma, come sottolineato nell’editoriale precedente, i parametri di innon sono stati particolarmente predisponenti, quindi le piogge sono risultate molto fiacche e anche molto irregolari, con molte aree all’asciutto. Dunque, alle spalle questo tentativo di, si ripristina in grande stile, invece, un campo di alta pressione conche via via tornerà protagonista ...

monicascapin77 : RT @adrianosettin: Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate venerdì 25 ottobre 2019 - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per sabato, 26 ottobre - - adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate venerdì 25 ottobre 2019 -