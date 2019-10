Previsioni astrologiche novembre | Sagittario | qualcuno penserà ad acquisti immobiliari

Previsioni astrologiche del week end 26 e 27 ottobre : Vergine irritabile - Ariete grintoso : L'ultima settimana di ottobre sta per volgere al termine, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questo ultimo week end del mese. Saranno due giornate molto positive per l'Ariete, grintoso ed energico, ma anche per il Leone, per il quale è in atto un buon recupero psicofisico. Tensioni per la Vergine, particolarmente nervosa ed irritabile. Ecco di seguito l'oroscopo completo su amore, lavoro e salute del fine settimana, da ...

Previsioni astrologiche novembre - Scorpione : finanze 'top' - indole trasgressiva : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole passare dallo Scorpione al segno del Sagittario, dove staziona Giove, mentre Venere viaggerà dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono Plutone e Saturno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Infine, Marte continuerà il suo moto in Bilancia. Di seguito le Previsioni zodiacali per il segno dello Scorpione nel mese di novembre. Amore Nella classifica ...

Previsioni astrologiche novembre - Vergine : possibili tradimenti : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole viaggiare dallo Scorpione al Sagittario, dove vi sarà Giove, mentre Venere si sposterà dal Sagittario al Capricorno, dove incontreranno Plutone e Saturno. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Urano nel segno del Toro e Giove in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche per la Vergine nel mese di ...

Previsioni astrologiche novembre - Bilancia : attenzione ai figli - interessanti gli incontri : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole viaggiare dallo Scorpione al segno del Sagittario, dove staziona Giove, mentre Venere cambierà domicilio dal Sagittario al Capricorno, dove vi saranno Plutone e Saturno. Marte continuerà il suo moto in Bilancia, nel frattempo Giove proseguirà sull'orbita di Giove ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le Previsioni zodiacali riguardanti amore e ...

Previsioni astrologiche novembre - Leone : nuovi sbocchi professionali - amore in stand-by : Nel mese di novembre 2019 troviamo il Sole viaggiare dallo Scorpione, dove staziona Mercurio, sino al segno del Sagittario, dove vi è Giove, mentre Venere cambierà domicilio spostandosi dal Sagittario al Capricorno, dove ci saranno anche Plutone e Saturno. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia mentre Urano stazionerà in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Di seguito le Previsioni riguardanti ...

Previsioni astrologiche novembre - Gemelli : voglia di divertimento con il partner ed amici : Nel mese di novembre 2019 troviamo il Sole spostarsi dallo Scorpione, dove sosta Mercurio, al segno del Sagittario, dove staziona Giove, mentre Venere cambierà domicilio passando dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono anche Plutone e Saturno. Marte permarrà in Bilancia come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Infine, il Nodo Lunare andrà posizionandosi nell'orbita del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche per il segno dei ...

Previsioni astrologiche novembre - Cancro : clima sereno in coppia ed al lavoro : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole passare dal domicilio dello Scorpione (dove staziona Mercurio) al Sagittario, dove già sosta Giove, mentre Marte proseguirà il proprio moto in Bilancia. Venere viaggerà dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono pure Saturno e Plutone, nel frattempo Urano stazionerà in Toro e invece Nettuno si troverà nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà sui gradi del Cancro. E' interessante vedere da ...

Previsioni astrologiche novembre - Toro : chiamate extra e probabili separazioni : Nel mese di novembre troveremo il passaggio del Sole dallo Scorpione, dove c'è Mercurio, ai gradi del Sagittario, dove stazione anche Giove; mentre Venere cambierà domicilio passando dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono Saturno e Plutone. Marte permarrà in Bilancia, come Nettuno che rimarrà stabile in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Urano nel segno del Toro. Amore Nel mese di novembre i nati Toro potrebbero dover superare ...

Previsioni astrologiche - classifica 25 ottobre : finanze a gonfie vele per Leone : Venerdì 25 ottobre troviamo la Luna stazionare in Vergine mentre Marte sarà sui gradi della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Mercurio, Venere ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro. Favorevoli le Previsioni per Leone e Scorpione, meno rosee per Capricorno e Toro. Sul ...

Previsioni astrologiche 25 ottobre : Capricorno capriccioso - Toro dubbioso : Venerdì 25 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno della Vergine, mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, così come Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario, nel frattempo Urano sosterà in Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Per la giornata sono favorevoli le Previsioni per Scorpione e Pesci, meno concilianti invece per Toro e ...

Previsioni astrologiche novembre - Ariete : relazioni affettive in pole position a fine mese : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole passare dal segno dello Scorpione, dove c'è Mercurio, al segno del Sagittario, dove staziona anche Giove, mentre Venere passerà dal Sagittario al Capricorno, dove troviamo Saturno e Plutone. Marte rimarrà nel segno della Bilancia e Nettuno farà altrettanto permanendo in Pesci. Infine Urano proseguirà il suo moto in Toro ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Amore Il mese di novembre per i nati ...

Previsioni astrologiche - classifica 24 ottobre : Vergine romantico - Acquario bellicoso : Giovedì 24 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno della Vergine mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno sui gradi dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Marte nel segno della Bilancia e Giove in Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Favorevoli le Previsioni per la Vergine ed il Leone, ma meno rosee per ...

Previsioni astrologiche 24 ottobre : finanze 'top' per Scorpione - bugie per Ariete : Giovedì 24 ottobre 2019 troveremo la Luna in Vergine mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno nel segno dello Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, nel frattempo Urano sarà sui gradi del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Favorevoli le Previsioni per Scorpione e Vergine ma meno concilianti per ...

Previsioni astrologiche - classifica 23 ottobre : chiamate extra per Pesci - Toro distratto : Mercoledì 23 ottobre 2019 troviamo il Sole, Mercurio e Venere sarà sui gradi dello Scorpione mentre la Luna sarà nel segno del Leone. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che continuerà sui gradi dei Pesci. Previsioni odierne favorevoli per Scorpione e Pesci ma meno concilianti per Vergine e Toro. Sul podio 1° posto ...