Presunto flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic | Fabrizio Corona rischia un nuovo

Andrea Damante e il Presunto flirt con Nicole - lei si sfoga : 'Non ho fatto nulla di male' : Nel corso delle ultime settimane si è molto parlato di un nuovo presunto flirt tra Andrea Damante, uno dei tronisti più amati di sempre di Uomini e donne e la bella Nicole Mazzoccato, che in passato ha partecipato al dating show di Canale 5 ed è stata scelta da Fabio Colloricchio. I due sono stati avvistati più volte assieme al punto che si è parlato di un possibile flirt in corso tra i due: in un primo momento la notizia è stata smentita da ...

Asia Argento Presunto flirt con Andrea Preti : Asia Argento avrebbe iniziato a frequentare un giovane collega. Secondo il settimanale “Chi”, l’attrice sarebbe molto vicina, da qualche settimana, ad Andrea Preti, noto per aver partecipato all’Isola dei Famosi 2016 e per aver avuto una storia con Claudia Gerini. Secondo la rivista i due si starebbero frequentando da qualche tempo ma per adesso preferiscono evitare di apparire in pubblico. Dopo la rivelazione di “Chi”, in molti si ...

Presunto flirt Brozovic-Wanda Nara - il croato passa alle vie legali : presentata una denuncia alla Procura : Il centrocampista dell’Inter ha deciso di denunciare quelle testate giornalistiche che pubblicarono la notizia di un suo Presunto flirt con Wanda Nara Marcelo Brozovic passa al contrattacco, il centrocampista croato infatti ha deciso di denunciare tutte quelle testate giornalistiche che, lo scorso febbraio, hanno pubblicato la notizia di un suo Presunto flirt con Wanda Nara. Piero Cruciatti/LaPresse Il gip del tribunale di Milano ha ...

Brozovic e Wanda Nara - svolta sul Presunto flirt : indagati autori e testate che ne parlarono : Brozovic e Wanda Nara, le voci su un presunto flirt tra i due, l’anno scorso, aveva reso bollente lo spogliatoio dell’Inter: speculazioni, in un periodo in cui iniziò il rapporto tempestoso tra l’argentino Icardi e il club nerazzurro, culminato poi con la cessione al Paris Saint-Germain. E Brozo, questa mattina, ha messo a segno un colpo importante in questa vicenda: il secondo in due giorni, dopo il gol nel derby contro il ...

