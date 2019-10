Presi gli assassini di Luca Sacchi Il movente sembra legato alla droga

Presi gli assassini di Luca Sacchi - ma sul movente restano i dubbi : Sono stati fermati dopo l'interrogatorio i due ragazzi sospettati di essere gli autori dell'omicidio di Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni ucciso a Roma. Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi 21enni, sono accusati di aver sparato al giovane in circostanze che ancora non sono state chiarite e che sembrano più complesse del tentativo di rapina ipotizzato in un primo tempo. Ascoltati da carabinieri e polizia dopo che una serie ...

Kanye West sta già lavorando per diventare Presidente degli Stati Uniti : Intanto si è dichiarato: "Il più grande artista di tutti i tempi"

Anticorruzione - Cantone giura in Cassazione : funzioni del Presidente passano al consigliere più anziano : Raffaele Cantone ha giurato oggi in Corte di Cassazione. Era questo il passaggio ufficiale che doveva sancire il suo rientro nei ruoli della magistratura. E così partire da oggi le funzioni di presidente dell’Anac saranno svolte dal consigliere Francesco Merloni. In base a quanto previsto dal Regolamento concernente l’organizzazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione, infatti, nelle more della nomina del nuovo presidente, ...

Il Pd attacca Turco : “Sull'ex Ilva si rispettino gli impegni Presi” : “Taranto può e deve pensare al suo futuro senza vederlo legato allo stabilimento dell'ex Ilva di Taranto”. Oppure, “Anziché pensare solo all'acciaieria, la mia città deve puntare su uno sviluppo delle infrastrutture e sull'autonomia universitaria. L'Ilva è stata una risorsa nei decenni passati, cert

Ancelotti tra il 7 e il 7 - 5. Attacca con coraggio - spiazza spogliatoio e Presidente : Tutti voti alti quelli dei quotidiani per Carlo Ancelotti. Oscillano tra il 7 e il 7 e mezzo. Repubblica e Gazzetta gli danno 7 Repubblica elogia il fatto che il tecnico “Vince col coraggio” Come la Gazzetta dello Sport, che scrive: “L’ha preparata bene. Ha capito che l’attendismo non avrebbe pagato e ha Attaccato il Salisburgo nei momenti giusti” Mezzo voto in più (7,5) dal Corriere della Sera e dal Corriere dello ...

Il Collegio 4 - Prima Puntata : Il Preside Ribalta Il Destino Degli Allievi! : Il Collegio, Prima Puntata: cinque studenti non passano l’esame. Dopo tante restrizioni, tra gli allievi si instaurano le prime simpatie. Una ragazza non ce la fa ed abbandona la scuola. Gli uditori non affrontano la prova esame! Il Preside prende una decisione inaspettata! Lacrime tra gli studenti! Il Collegio 4, Prima Puntata: gli studenti devono dimenticarsi della propria quotidianità ed adattarsi velocemente agli anni 80! Cinque ...

Zingaretti : rispettare impegni Presi perché italiani calmi ma non coglioni : Roma – “Non fa solo effetto ma fa male. Noi saremo responsabili, diciamo che si può andare avanti, ma nessuno ricominci a mettere bandierine perchè gli italiani sono un popolo calmo ma gli italiani non sono dei coglioni. Se non rispettiamo gli impegni presi si arrabbiano e ci sarà una rivolta“. Lo ha detto ieri Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ospite del programma ‘Non è l’arena’ su La7. “SE C’È CHI FA FURBO VIENE MENO INTERESSE ANDARE ...

Cile - sale a dieci il bilancio dei morti negli scontri. Presidente Pineda : “Siamo in guerra contro un nemico potente e implacabile” : sale a dieci il bilancio dei morti nel corso delle proteste in Cile. Nella notte tra domenica e lunedì, due persone sono morte carbonizzate durante il saccheggio a un grande magazzino di materiali per l’edilizia e il bricolage a La Pintana, durante il quale si è sviluppato un incendio. Mentre nel pomeriggio di domenica cinque persone hanno perso la vita in un altro rogo, sempre nel corso di un saccheggio a una fabbrica di abbigliamento, ...

Bce - Christine Lagarde nominata Presidente dal Consiglio Europeo : da novembre sarà ufficialmente alla guida : Il Consiglio Europeo ha nominato oggi Christine Lagarde presidente della Banca Centrale Europea (Bce), per un mandato non rinnovabile di otto anni. È l’ultimo passaggio formale che rende definitiva la sua nomina, approvata lo scorso settembre dalla plenaria del Parlamento Europeo con voto a scrutinio segreto: 394 sì e 206 no, 49 astensioni. Prenderà il posto di Mario Draghi dal 1 novembre e sarà la prima donna al comando della politica monetaria ...

Veneto - il re della sanità Mantoan nominato Presidente Aifa : consiglieri chiedono chiarezza sull’incidente mortale con la sua auto blu : Pochi giorni fa la “grana” di un’interrogazione in consiglio regionale, a causa di un incidente stradale causato dall’auto blu su cui era a bordo e per il sospetto di una tolleranza disciplinare da parte della Regione. Adesso Domenico Mantoan, l’uomo più potente della sanità in Veneto, un settore che amministra quasi 10 miliardi di euro all’anno, finisce invece sugli scudi. Sarà, infatti, il nuovo presidente ...

Il capo provvisorio dello staff della Casa Bianca ha detto che la sospensione degli aiuti economici all’Ucraina fu decisa da Trump per costringere il governo ucraino a indagare sulla campagna Presidenziale del 2016 : Il 17 ottobre Mick Mulvaney, dallo scorso gennaio capo provvisorio dello staff della Casa Bianca, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha detto che il presidente Donald Trump decise di sospendere gli aiuti economici all’Ucraina con l’obiettivo di costringere il

Colloquio telefonico Conte-Erdogan : Presidente Consiglio ribadisce inaccettabile l’attacco : Roma – “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto un Colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Nel corso della conversazione, durata oltre un’ora, il presidente Conte ha ribadito che l’Italia ritiene inaccettabile l’azione militare avviata in Siria. Durante il Colloquio non sono mancati momenti di forte tensione a fronte del fermo e reiterato invito del presidente Conte a interrompere questa iniziativa ...