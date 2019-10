Premio Nazionale Paolo Borsellino | sabato a pescara la premiazione della 24esima edizione

Torna il Premio DeA Planeta : al vincitore 150mila euro e tour internazionale : Possono partecipare opere inedite scritte in lingua italiana, di scrittori esordienti e non esordienti, a proprio nome o sotto pseudonimo, che dovranno candidarsi entro il 29 febbraio 2020

Premio di Eccellenza Nazionale “Verso un’economia circolare” : protagonisti gli Enti locali e le Aziende : Il Premio di Eccellenza “Verso una economia circolare” compie ormai tre anni e di fatto si conferma come uno dei concorsi più attesi nel panorama Nazionale sia per gli Enti locali sia per le imprese. Forte di numeri sempre in crescita, il Premio in questi anni ha accompagnato un’evoluzione culturale e di tendenza sempre più significativa anche grazie ad una rinnovata opera di sensibilizzazione rispetto alle questioni ambientali, sempre più ...