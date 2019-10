Pordenone | uomo aggredito e ucciso da due cani da difesa

Fonte : blogo

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Un 74enne diè statoda duedache secondo le prime informazioni non erano suoi ma di un parente. Ihanno attaccato anche la moglie dell’che era corsa in suo aiuto. La donna è stata soccorsa e si trova ricoverata in ospedale per le ferite riportate ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto è stato ricostruito finora dai carabinieri l’è entrato nel recinto deiper dare loro da mangiare, a quel punto è scattata l’inaspettata aggressione al seguito della quale il figlio della coppia avrebbe abbattuto uno deicon un'arma legalmente detenuta.I carabinieri della compagnia di Sacile e i colleghi del reparto scientifico sono sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed eseguire tutti i rilievi del caso.da duedaé stato pubblicato su ...

Piergiulio58 : Pordenone, uomo aggredito e ucciso da due cani: grave la moglie.?? - tati_vis : RT @TgrRaiFVG: Un uomo di 65 anni è morto alle 13.30 di oggi, a causa dei un'aggressione subita da due pitbull, a Brugnera, in provincia di… - novasocialnews : Uomo aggredito e ucciso da due cani, grave la moglie #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -