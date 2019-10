Ponte Primo novembre | 6 6 milioni italiani in viaggio | in calo rispetto al 2018

Ponte Genova - posato primo impalcato. A 414 giorni dal crollo - nasce il nuovo viadotto : A 414 giorni dal crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha collassato provocando 43 vittime, nasce oggi il nuovo viadotto sul Polcevera. Alle 11:17 e' stato posato il primo impalcato tra le pile 5 e 6 a 50 metri d'altezza. Alla cerimonia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Genova ci sta dando una grande lezione, ha ridato luce e speranza al Paese intero", ha detto. "Genova è il simbolo della volontà di rinascita - ha aggiunto ...

A12 - caduti calcinacci dal viadotto Bisagno | Non è il primo caso - M5s : "Il Ponte va chiuso" : Come confermato dalla stessa Autostrade, a cadere è stato un segmento in plastica di un tubo pluviale. Il viadotto Bisagno, sull'A12, torna quindi a destare preoccupazione. Il M5s chiede che il viadotto venga chiuso per effettuare tutti i controlli. Preoccupato anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti