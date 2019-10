Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Chi è alla ricerca di unampio per ladovrebbe dare un’occhiata al. È unda 49con un rapporto di forma di 32:9: abbastanza allungato da poter usare, affiancate, anche tre applicazioni. Per avere un’idea precisa, l’area offerta è la stessa di due schermi da 16:9 uno accanto all’altro. I professionisti apprezzeranno poi l’ampia dotazione di porte, le possibilità di regolazione e il supporto all’HDR (High Dynamic Range) 400. Per i momenti di svago è bene sapere che ilnon delude, anche se per far fronte alla risoluzione elevata è necessario avere un computer potente. Il prezzo di listino è di 899 euro, una cifra competitiva rispetto alla concorrenza e in linea con le funzionalità offerte. Ilè pensato principalmente per massimizzare la ...

TutteLeNotizie : Philips Brilliance 499P9H è il monitor curvo da 49 pollici per la massima produttività -