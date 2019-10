Petrolio e gas come tabacco

Energia : Marcegaglia (Eni) - 'Petrolio e gas ancora fondamentali' : Verona, 24 ott. (Adnkronos) - “Abbiamo davanti una sfida epocale, che non è soltanto quella fondamentale della riduzione delle emissioni di Co2, ma anche quella di dare accesso all’Energia a 800 milioni di persone, di cui 600 milioni sono nell’Africa subsahariana. Oggi ci sono 2,7 mld di persone che

Energia : Marcegaglia (Eni) - 'Petrolio e gas ancora fondamentali' (2) : (Adnkronos) - "Un processo, quello della transizione energetica – ha proseguito Marcegaglia – che non può che essere graduale e che non può fondarsi su dichiarazioni non veritiere che rischiano di causare danni alle aziende protagoniste di questo passaggio epocale”. Infatti, “Pensare e dire che tutt

Greenpeace : “Dal 2010 le lobby di Petrolio e gas hanno speso oltre 250 milioni per fare pressione sull’UE” : Una ricerca commissionata da Greenpeace EU, Corporate Europe Observatory, Food & Water Europe,Friends of the Earth Europe, rivela che “dal 2010 ad oggi le cinque più grandi compagnie del Pianeta che operano nel settore di petrolio e gas – BP, Chevron, ExxonMobil, Shell e Total – hanno speso almeno 251 milioni di euro per fare pressione sull’Unione Europea, con l’intento di influenzare le politiche su clima ed energia. Le ...

Clima - ecco i 20 gruppi che in 50 anni hanno causato il 35% delle emissioni globali. E continuano a investire nel Petrolio e nel gas : hanno sfruttato incessantemente le riserve mondiali di petrolio, gas e carbone e sono responsabili di oltre un terzo di tutte le emissioni di gas serra registrate in oltre mezzo secolo. Un’analisi condotta dal Climate Accountability Institute degli Stati Uniti i cui risultati sono stati pubblicati dal quotidiano inglese Guardian rivela i nomi delle 20 compagnie che operano nel settore petrolchimico e che hanno causato, direttamente e ...

Cipro - Turchia manda due navi a cercare gas e Petrolio al largo di Nicosia in un’area concessa all’Eni. Nuove frizioni dopo il blocco del 2018 : Una, la Fatih, era già in zona. Adesso la Turchia raddoppia e manda anche la Yavuz a cercare gas e petrolio nel Mediterraneo orientale, in una zona al largo di Cipro che Nicosia ha concesso in licenza a Eni insieme alla compagnia francese Total. La seconda nave di perforazione alla ricerca di idrocarburi, ha annunciato il ministro dell’Energia di Ankara, inizia “oggi o domani” le sue trivellazioni. Il governo turco ignora ...