Per voto in Umbria prima foto del governo Conte ci crede | alleanza ha futuro Ma Renzi è

Umbria - la Regione al testa a testa : in 700mila al voto Per le elezioni più incerte di sempre : PD e M5s forti del patto civico stretto su Bianconi contano di uno storico bacino elettorale per vincere ma i dem scontano...

Perché il M5s si è astenuto nel voto in Europa sui porti aPerti : Una risoluzione sui porti aperti bocciata per appena due voti, con l'astensione decisiva del Movimento 5 Stelle, nonostante l'adozione di un suo emendamento per introdurre un meccanismo automatico e obbligatorio dei migranti salvati in mare: il voto di ieri al Parlamento europeo, con la spaccatura tra il campo progressista e il blocco formato dal Partito Popolare Europeo, il gruppo sovranista di Identità e Democrazia e i Conservatori, ...

Presto al voto Per liberarsi di Renzi Il piano B di Zingaretti (e di Conte) : Per ora siamo solo alle minacce. Minacce di far cadere tutto e di tornare alle urne all'inizio del 2020 con lo scioglimento anticipato delle Camere a gennaio, subito dopo l'approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio. Nicola Zingaretti, che ad agosto voleva le... Segui su affaritaliani.it

Voto agli anziani - Per me il ragionamento di Grillo non fa una grinza : Con Giuseppe Grillo, detto Beppe, condivido la frequenza della Scuola Elementare Guglielmo Marconi a Genova, che bazzicai un paio di anni dopo di lui. Sarà per questo motivo – una formazione sui generis, direbbe un comico – che non trovo sconveniente la sua proposta di cancellare gli anziani dalla lista degli elettori attivi: “Una volta raggiunta una certa età, i cittadini saranno meno preoccupati del futuro sociale, politico ed ...

Brexit - non ammesso il voto sull’accordo Johnson. Per il governo è corsa contro il tempo : Il Parlamento britannico non voterà sull’accordo sulla Brexit raggiunto in extremis dal premier Boris Johnson con l’Ue venerdì scorso. Lo ha annunciato lo speaker John Bercow, spiegando che le due mozioni presentate dal governo sono «sostanzialmente» uguali

Decreto Imprese - al via voto in commissione : via libera alle norme sui rider - verso rinvio lo scudo Per l’Ilva. Ipotesi fiducia in Aula : E’ iniziato il voto sugli emendamenti al Decreto salva-Imprese nelle commissioni congiunte Industria e Lavoro del Senato. Nel pomeriggio è arrivato il via libera alle tutele per i rider, con diritti minimi per tutti e un trattamento da lavoratore subordinato per chi svolge l’attività di ciclo-fattorino in modo continuativo. Si punta a chiudere in giornata e da più parti si dà per scontato che in Aula il governo metterà la fiducia, visto ...

Umbria - la Regione al testa a testa : in 700mila al voto Per le elezioni più incerte di sempre : Partito Democratico e Movimento 5 stelle forti del patto civico stretto su Bianconi dovrebbero vincere ma i dem scontano la...

Umbria - la regione al testa a testa : in 700mila al voto Per le elezioni più indecise di sempre : Partito Democratico e Movimento 5 stelle forti del patto civico stretto su Bianconi dovrebbero vincere ma i dem scontano la...

Canada al voto Per nuovo primo ministro ma torna spettro secessione del Quebec : Gli elettori canadesi sono attesi oggi, lunedì 21 ottobre, alle urne per eleggere un nuovo primo ministro, mettendo fine a sei settimane di una insolita campagna elettorale incentrata sulle personalità più che sui programmi dei vari leader politici. Il dato più evidente è che il primo ministro uscente Justin Trudeau rischia di perdere la maggioranza. Dagli ultimi sondaggi emerge infatti che i Liberali di Trudeau e i Conservatori gudiati da ...

Brexit - Parlamento vota Per il rinvio del voto : La Camera dei Comuni britannica ha approvato, con 322 voti a favore e 306 contrari, un emendamento proposto dal deputato Oliver Letwin

Modena - assiste da sei anni la madre invalida ma non può iscriversi alla Magistrale Per voto di laurea : lanciata petizione su Change.org : “Io voglio studiare e mi dispiace se il mio voto non è adeguato per proseguire con la Magistrale. Ma rifarei tutto da capo perché un punto non vale la salute di una persona”. Erika Borellini viene da vicino Carpi, nel Modenese, ha 25 anni e da sei è la caregiver di sua madre, colpita da un aneurisma cerebrale il 20 maggio del 2013. Lo scorso febbraio si è laureata all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nella triennale di ...

Grillo è alla frutta : eliminare il diritto di voto Per gli anziani : Privare del diritto di voto gli anziani, eliminare il diritto di voto ad una certa età oppure dare ai genitori voti per procura per ciascuno dei loro figli a carico. Sono le proposte rilanciate dal fondatore di M5s Beppe Grillo sul suo blog partendo da una riflessione: "Se un 15enne non può prendere una decisione per il proprio futuro, perchè può farlo chi questo futuro non lo vedrà?". Il comico genovese riporta una citazione di Douglas J. ...

Beppe Grillo - la provocazione : “Perché non togliere il diritto di voto agli anziani? Il futuro non sia modellato da chi non lo vedrà” : “Privare il diritto di voto agli anziani, ovvero eliminare il diritto di voto ad una certa età”, per garantire “che il futuro sia modellato da coloro che hanno un reale interesse nel vedere realizzato il proprio disegno sociale“. È la nuova provocazione lanciata da Beppe Grillo con un lungo post sul suo blog, dal titolo “Se togliessimo il diritto di voto agli anziani?“. Il fondatore del Movimento 5 stelle si ...

Brexit : appesi a Westminster - ancora una volta - Per un solo voto : “Accordo giusto, razionale, eccellente. Sono fiducioso che i parlamentari lo approveranno”. Nonostante la pioggia di no che gli arriva da Londra, da parte degli unionisti nord-irlandesi, i Laburisti, i Lib-dem, a Bruxelles Boris Johnson è raggiante, convinto che l’intesa raggiunta oggi con l’Ue sulla Brexit, dopo lunghe giornate e una nottata intera di trattative estenuanti, passerà il vaglio del Parlamento ...