Per l’omicidio di Luca fermati due ventenni. La fidanzata : la droga non c’entra nulla : Sacchi, personal trainer di 24 anni, è stato ammazzato con un colpo di pistola mentre difendeva la compagna. Spunta la pista dello scambio di stupefacenti finito male

Due Persone sospettate dell’omicidio di Luca Sacchi - il 24enne colpito alla testa da un proiettile a Roma - sono state fermate dalla polizia : Nella notte tra giovedì e venerdì la polizia di Roma ha fermato due persone sospettate della rapina e dell’omicidio del 24enne Luca Sacchi, colpito alla testa da un proiettile mercoledì sera mentre cercava di impedire che la sua fidanzata fosse rapinata. I

In Bangladesh 16 persone sono state condannate a morte Per l’omicidio della studentessa bruciata viva lo scorso aprile : In Bangladesh 16 persone sono state condannate a morte per l’omicidio di Nusrat Jahan Rafi, studentessa di 19 anni bruciata viva il 6 aprile, alcuni giorni dopo aver denunciato per molestie sessuali il preside della scuola coranica che frequentava a Feni,

Rdc all’ex Br condannata Per l’omicidio D’Antona - la moglie del giuslavorista : “Grande ingiustizia” : Federica Saraceni, l'ex Br condannata per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona è agli arresti domiciliari, ma per legge le spetta il reddito di cittadinanza. Olga D'Antona si sfoga a Radio Capital: "Ho provato un grande senso di ingiustizia. Non sempre quello che è legale è giusto. L'ingiustizia non la subisco io, ma la subiscono tutti i cittadini".Continua a leggere

Raffaello Bucci - l’ipotesi dell’omicidio dell’ex ultras della Juventus : la procura di Cuneo non indaga più Per istigazione al suicidio : Da istigazione al suicidio a omicidio. La procura di Cuneo ha cambiato da mesi, nel più stretto riserbo, l’ipotesi di reato per la morte di Raffaello Bucci, l’ultra della Juventus morto nel luglio 2016 dopo essere precipitato dal viadotto autostradale di Fossano. La notizia è stata confermata all’Ansa dal procuratore di Cuneo, Onelio Dodero. Il cambio del capo d’imputazione è emerso con gli arresti dei capi ultrà della ...

Carabiniere ucciso - agli atti un video in cui i due giovani sembrano Perlustrare la zona prima dell’omicidio : agli atti dell’inchiesta per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato depositato un video in cui vengono ripresi Finningan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort, i due giovani statunitensi accusati dell’omicidio, mentre sembrano eseguire una specie di “perlustrazione” della zona adiacente a via Federico Cesi in zona Prati. Una perlustrazione avvenuta prima dell’incontro con il sottufficiale ...

Ucciso con una pistola da macello : indagati 2 fratelli Per l’omicidio di Willy Branchi : Attirato in trappola, seviziato e poi finito con una pistola da macello. È l'orribile sorte del 18enne Willy Branchi, vittima di un brutale delitto avvenuto a Goro (Ferrara), nell'88 e rimasto irrisolto per 30 anni. La procura ha iscritto nel registro degli indagati due fratelli mentre altre otto persone sono indagate per aver detto il falso durante le indagini iniziale. Sin dal primo momento, infatti, alcuni in Paese tentarono di coprire ...