Pensioni vecchiaia | dal 2021 età sale a 67 | 1 | in uscita i nati entro il 30 novembre 1954

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Arrivano novità sui requisiti diper ledia partire dal: fermo restando i contributi necessari per la pensione anticipata fino al 2026 e quelli del triennio di sperimentazione 2019/dellea quota 100, i pensionamenti dipotrebbero richiedere un mese in più di età in base agli ultimi dati rilevati dall'Istat. Infatti, è previsto un nuovo scatto del meccanismo di adeguamento dellealla speranza di vita essendo aumentata nel 2018 rispetto al 2017. Inoltre, ed è il dato più importante per la determinazione dei requisiti didelle, è aumentata anche la speranza di vita a partire dai 65 anni, ovvero negli anni in cui si esce generalmente da lavoro e si gode della pensione, non rientrando più nella popolazione attiva.di: ultime novità di oggi su aspettativa di vita, dala 67,1 Dunque, ...

