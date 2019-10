“Paura d’amare” al Teatro Brancaccino fino al 3 novembre

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Maria Rosaria Russo e Massimliano Vado danno voce e corpo alladi Terrence McNally, lo spettacolo prodotto da INTHELFILM, per la regia di Giulio Manfredonia in scena aldi Romaa domenica 3. Frankie and Johnny in the Clair de Lune è una pièce di Terrence McNally, sceneggiata dallo stesso McNally per il film Frankie and Johnny, diretto da Garry Marshall nel 1991 e interpretato da Al Pacino e Michelle Pfeiffer. La commedia fu giudicata dal New York Post “straordinariamente divertente, romantica, provocatoria” e il New Yorker definì McNally “uno dei più originali e audaci drammaturghi, e anche uno dei più divertenti”. Il film di Marshall ebbe un enorme successo e Michelle Pfeiffer ottenne una nomination ai Golden Globe come migliore attrice. La commedia è la storia di un cuoco che, uscito da diciotto mesi di carcere per truffa, ...

