Papà si oppone alle cure per far diventare femmina il suo bambino e gli tolgono i figli

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Costanza Tosi Il padre si dichiara contrario a sottoporre suoo di appena 7 anni ai trattamenti ormonali legati al "cambio" di sesso e il tribunale gli toglie l'affidamento dei suoi bambini Si chiamava James, ma adesso è Luna, e se non ti sta bene non sarai più suo padre. Sembra l’inizio di una commedia americana e invece stiamo parlando di una storia vera: quella di Jeffrey Younger e di suoo James. Ilha soli 7 anni, ma - come riportato da La Verità - in un tribunale di Dallas, in Texas, pochi giorni fa è stato decretato che, se il padre non accetterà la trasformazione sessuale del suo, per ben 11 giurati su 12, gli sarà tolto l’affidamento dei suoie ilavrà l’obbligo di non interferire nell' iter di riassegnazione sessuale delo.Jeffrey è contrario al fatto che uno dei suoiinizi, in età ancora infantile, la lunga ...

