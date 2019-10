Papà orco scuote il figlio di un mese fratturanogli 28 ossa | bimbo muore per emorragia

Papà orco stupra le figlie minorenni per anni : «Una gli ha dato sei figli - ha violentato anche una di loro» : Ha violentato per anni le due figlie minorenni, mettendo incinta per ben sei volte una delle due, e anche una delle bambine avute dalla figlia stessa: un Papà orco è finito a processo per violenza sessuale aggravata e incesto in Galles, una storia che ha letteralmente sconvolto la Gran Bretagna, come riporta la Bbc.--La figlia, che secondo il giudice avrebbe subìto un vero e proprio lavaggio del cervello, sarebbe stata violentata per 23 volte: ...