Ostia | rubate 60 bici da Cicli Petta Maxi colpo da 100mila euro

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Nella notte aè andato in scena unfurto in vi delle Azzorre, nel negozio specializzato. I ladri hanno mandato in frantumi la vetrina, riuscendo in soli tre minuti a portare via circa 60clette, per un valore totale stimato in circa 100 mila. Ilè stato messo a segno alle cinque di mattina di venerdì 25 ottobre. Dopo aver compiuto il furto, i ladri sono saliti a bordo di un furgone e sono fuggiti. I Carabinieri distanno ora indagando sul caso. L'articolo60dadaproviene da RomaDailyNews.

