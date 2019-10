Omicidio Luca Sacchi | chi sono i due ragazzi fermati | Si erano nascosti

Omicidio Luca Sacchi a Roma - fermati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino : la rapina dopo scambio di droga finito male : Hanno 21 e 22 anni e sono di San Basilio: uno è stato denunciato dai genitori. Non hanno ammesso le loro responsabilità. dopo la notte sotto interrogatorio in Questura portati a Regina Coeli. Sono accusati di Omicidio pluriaggravato in concorso e rapina

Omicidio Luca Sacchi - fermati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino : la rapina dopo scambio di droga finito male : Hanno 21 e 22 anni e sono di San Basilio: uno è stato denunciato dai genitori. Non hanno ammesso le loro responsabilità. dopo la notte sotto interrogatorio in Questura portati a Regina Coeli. Sono accusati di Omicidio pluriaggravato in concorso e rapina

Omicidio Luca Sacchi : fermati due sospetti : AGGIORNAMENTO ORE 12:15 - Dopo l’interrogatorio in Questura, i due ragazzi accusati dell’Omicidio di Luca Sacchi sono stati fermati. Entrambi i 21enni sono accusati di concorso in Omicidio. Entrambi hanno precedenti penali: uno per spaccio di stupefacenti, l'altro per aggressione.AGGIORNAMENTO ORE 11:40 - Emergono nuovi dettagli dall’interrogatorio dei due ragazzi romani fermati. Luca e la fidanzata sembra volessero acquistare della droga. I ...

Omicidio Luca Sacchi - fermati due ventenni. La rapina dopo uno scambio di droga finito male : Hanno 21 e 22 anni e sono di San Basilio: uno è stato denunciato dai genitori. Non hanno ammesso loro responsabilità. dopo la notte sotto interrogatorio in Questura portati a Regina Coeli. Sono accusati di Omicidio pluriaggravato in concorso e rapina

Omicidio Luca Sacchi - fermati due cittadini romani. La madre di uno dei due li ha denunciati alla polizia : Omicidio Luca Sacchi: sono a Regina Coeli i due ragazzi che - secondo la ricostruzione degli inquirenti - avrebbero ucciso Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso mercoledì...

