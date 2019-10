Omicidio di Luca Sacchi | Vittorio Feltri denuncia | Droga a Roma | nessuno

Omicidio Luca Sacchi - due 21enni fermati e portati in carcere. FOTO : I carabinieri hanno raggiunto i due mentre si stavano nascondendo: uno è stato rintracciato in un residence, mentre l'altro in una casa. Determinanti alcuni testimoni che hanno fornito elementi per arrivare ai presunti autori dell'Omicidio del 24enne

Omicidio Luca Sacchi - gli investigatori : “I due fermati non si sono costituiti. Li abbiamo catturati - si stavano nascondendo” : “È stato difficile trovarli” ma una volta individuati “non hanno opposto resistenza”. Luigi Silipo, capo della Squadra mobile, e Mario Conio, comandante del Reparto operativo dei carabinieri, raccontato la prima fase delleindagini dell’Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo alla testa due sere fa a Colli Albani, e che oggi hanno portato all’arresto di due 21enni di San Basilio. “sono ...

Omicidio Luca Sacchi a Roma - Morani contro Salvini : 'Polemica è barbarie - non ha rispetto' : L'Omicidio di Luca Sacchi, avvenuto mercoledì sera a Roma, ha scosso la Capitale e l'intero Paese. L'idea che qualcuno possa barbaramente essere ucciso solo per aver provato a difendere la propria fidanzata da uno scippo, regala un senso di inquietudine. A margine di ciò si è innescata una polemica politica che ha coinvolto l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini e esponenti dell'attuale maggioranza giallorossa. Il dibattito ha riguardato un ...

