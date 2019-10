Occhionero per Renzi New entry in Italia Viva

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Newperalla Camera. La deputata Giuseppinalascia Leu per aderire alla formazione politica di Matteo. “ho seguito i lavori della Leopolda e mi è piaciuto il progetto, è valido e guarda al futuro” dice in un’intervista al Foglio. Compagna di banco a Montecitorio di Pier Luigi Bersani,viene dal Molise. “Mi convince il progetto, ma anche la squadra: giovane, dinamica,ce, brillante”. Convinta anche dal ruolo chiave che viene promesso alle donne dentro. Quanto a Leu, che lascia,dice che “il problema è che non si è trasformato in un soggetto politico e avendo più correnti al suo interno, è difficile raggiungere certi obiettivi. Se fosse diventato un partito ci sarei stata benissimo”.

