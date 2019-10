NUTELLA BISCUITS Biscotti Ferrero | 10 anni di studio e investimento da 120 milioni

NUTELLA BISCUITS - arriva dalla Fererro dopo 10 anni di studio : “Nei primi 12 mesi fattureranno tra i 70 e i 90 milioni di euro” : Li ha studiati per dieci anni , ha costruito una linea produttiva che ha la tecnologia più avanzata del settore e che pesa quanto un Boeing 747 e ci ha investito oltre 120 milioni di euro. Ecco perché Ferrero è convinta di dare un nuovo scossone al mercato dolciario italiano e mondiale. Tutto grazie alla potenza della sua industria che ha sfornato un nuovo, attesissimo, biscotto da soli 15 grammi. Pieno, però, di Nutella . Si chiamano Nutella ...

NUTELLA Biscuits/ I nuovi biscotti Ferrero con la crema - in risposta ai Pan di Stelle : Nutella Biscuits : da novembre saranno disponibili sugli scaffali di tutta Italia le nuove delizio firmate Ferrero , con la crema spalmabile

NUTELLA BISCUITS - i biscotti che stavamo aspettando : Baiocchi, Oreo e affini stanno già tremando, e a quanto pare ne avrebbero tutto il motivo. Finalmente anche noi possiamo mangiare i Nutella Biscuits. Squisiti biscotti fatti con farina di frumento e zucchero di canna ripieni con la prima crema spalmabile alla nocciola nata nel 1946 dal genio di Pietro Ferrero (e poi perfezionata dal figlio Michele). Nutella Biscuits, dove comprarli Testati in Germania tempo fa, lanciati in primavera in ...