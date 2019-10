Non muore mai l’apprezzato Honor 9 Lite | attesa in Italia la B134

Torino - bambina di sei mesi muore incastrata tra i mobili della camera da letto della Nonna : Una bambina di sei mesi di origini marocchine è morta a Torino dopo essere rimasta incastrata con la testa tra un mobile e il materasso del letto su cui la nonna l’aveva lasciata per andare in bagno. È successo intorno alle 20 di mercoledì sera nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia torinese: la nonna, 56 anni, appena si è accorta di quanto accaduto ha chiamato subito il 118 ma la piccola è morta durante il trasporto in ...

Iglesias - salva la nipote prima di essere investita : muore Nonna di 67 anni : Ha fatto in tempo a spingere via la nipotina che teneva per mano prima di essere travolta da un suv. Il gesto protettivo ha salvato una bambina di 8 anni, ma è costato la vita a Anna Maria Fois, di 67 anni, morta poi nel tragitto verso l’ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la nonna, come ogni giorno, stava accompagnando la nipote in una scuola di Iglesias, quando è stata investita dall’auto mentre attraversava la strada. La ...

Franceschini : «Con i diktat il governo muore - Renzi Non sarà il nuovo Salvini» : Ministro Franceschini, avete celebrato la legge di bilancio come una svolta. Ma pur avendo sterilizzato l'aumento di 23 miliardi dell'Iva, ne avete messi 8 di nuove tasse. Crede davvero che...

Veneto : si spaccia per medico - ma la paziente muore. Non si era mai laureato : Massimo Rossi, 37enne Veneto, non ha mai conseguito la laurea in medicina ma a lungo ha visitato pazienti e prescritto farmaci, fino a quando una donna ha perso la vita. Rinviato a giudizio, ha fatto perdere le sue tracce fornendo un indirizzo falso e non nominando neppure un avvocato difensore.Continua a leggere

Conversano ancora contro Serena Enardu : Chi nasce tondo Non muore quadrato : L’ultima puntata di Temptation Island Vip è stata seguita anche da Giovanni Conversano che, tramite Instagram story, si è scagliato ancora una volta contro Serena Enardu. Nell’appuntamento conclusivo con il reality show di Canale 5, Pago e la Enardu hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Lui, pur essendo innamorato, ha compreso che non si “può amare per due” e ha lasciato la fidanzata libera di proseguire la sua vita lontano da ...

Ancona - ubriaco su Harley Non si ferma e travolge scooter Scarabeo : Elia muore a 17 anni : Il 42enne alla guida della moto è rimasto illeso, ferita la donna di 36 anni che viaggiava con lui. Niente da fare invece per il 17enne Elia, travolto all'incrocio per una mancata precedenza e sbalzato sull'asfalto. Inutile per lui la corsa in ospedale dove è morto poco dopo per i gravi traumi riportati nell'impatto.Continua a leggere

Roma - schianto sulla Casilina : muore un ventiduenne. Non aveva la cintura : L'incidente nella notte, in zona Borghesiana. Fatali per il giovane la velocità eccessiva e probabilmente un colpo di sonno