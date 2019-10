Niall Horan ha reagito nel modo più dolce al ritorno di Selena Gomez

Selena Gomez ha supportato via Instagram Niall Horan per l’uscita del nuovo singolo “Nice To Meet Ya” : <3 The post Selena Gomez ha supportato via Instagram Niall Horan per l’uscita del nuovo singolo “Nice To Meet Ya” appeared first on News Mtv Italia.

Testo e video di Nice To Meet Ya di Niall Horan : il singolo anticipa il nuovo album solista : Al Capitol Congress 2019 di Los Angeles, nel mese di agosto, Niall Horan aveva comunicato l'uscita del nuovo singolo. Nice To Meet Ya, questo il titolo della canzone, apre la strada al secondo album di inediti da solista dell'ex One Direction, atteso seguito di Flicker. Rilasciato nel 2017, se Flicker ha dato testimonianza del percorso solista di Niall Horan, al successivo spetterà il compito di dimostrare la sua crescita artistica e ...

Niall Horan è tornato! Ecco il nuovo singolo "Nice To Meet Ya" : È uscito anche il video

Niall Horan che canta al piano "When The Party's Over" è TUTTO : <3

Nice To Meet Ya è il nuovo singolo di Niall Horan dal 4 ottobre : Finalmente ufficiale il nuovo singolo di Niall Horan, in uscita il 4 ottobre. L'ex One Direction è ora pronto a tornare in radio con una novità che ha voluto intitolare Nice To Meet Ya. Il giovane artista torna dopo una lunga pausa dalla musica e con un nuovo lavoro che farà seguire a Flicker, che ha rilasciato nel 2017 e per il quale starebbe preparando il suo seguito naturale sulla lunga distanza. L'annuncio arriva direttamente dai ...