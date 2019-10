Nessun reato di stalking e violenza da Bellomo L' inchiesta di Milano è stata

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) La “proposta” che l’ormai ex consigliere di Stato Francescofaceva ad alcune sue studentesse “di diventare ‘Borsiste’ nasceva dall”immaginè esteriore delle ragazze e non dall’essersi distinte per conoscenze giuridiche”. Una richiesta certamente poco consona “ad un corso per la preparazione dell’esame di magistratura”, ma anche una circostanza che, assieme ad altre, come le “telefonate in tarda serata” o le “modalità di persuasione talvolta incalzanti”, non ha “rilievo penale”.Con queste motivazioni il gip diGuido Salvini, accogliendo la richiesta dei pm Cristian Barilli e Antonia Pavan, ha archiviato l’a carico di, difeso dall’avvocato Beniamino Migliucci e divenuto noto per il ‘dress code’ che imponeva alla ...

