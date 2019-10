Nessun reato di stalking e violenza da Bellomo | il gip di Milano archivia

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) “” e l’inchiesta milanese sull’ex consigliere di Stato Francesco, accusato diprivata su 4 studentesse, vieneta. A deciderlo è stato il gip Guido Salvini, che non ha ravvisato reati nel comportamento di, diventato famoso per il “dress code” che imponeva alla sue studentesse e borsiste.L’uomo rimane comunque indagato in un’inchiesta analoga, portata avanti dalla magistratura di Bari. Nell’ambito dell’inchiesta pugliese, l’ex Consigliere di Stato era finito agli arresti domiciliari nel mese di luglio.Era stato accusato diprivata su quattro studentesse della scuola di preparazione alla magistratura ‘Diritto e scienza’ con sede a, ma ora per Francesco“non si ravvisano negli atti elementi costituenti i reati ...

