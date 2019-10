NBA – Sacramento Kings | infortunio per Marvin Bagley III | lungo stop per la 2ª scelta al

Fonte : sportfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Idovranno fare a meno diIII per le prossime 6 settimane: la 2ªal Draft 2018 ha subito una frattura al pollice destro contro i Suns Oltre al danno anche la beffa. Inizia male la stagione deiche non solo perdono contro i Phoenix Suns durante l’opening night, ma devono anche fare i conti con l’diIII. Il giovane cestista ha subito la frattura del pollice destro durante la partita, pur decidendo di giocare fino al termine della gara collezionando 14 punti e 10 rimbalzi in 28 minuti di gioco. I tempi di recupero per la 2ªal Draft 2018 sono stati stimati in 6 settimane.L'articolo NBA –perIII:per la 2ªal Draft 2018 SPORTFAIR.

