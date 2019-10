Napoli | lavori a via Marina | la dura accusa del gip | «C' era un patto tra clan e imprese»

Napoli - racket per i lavori delle Universiadi : la polizia arresta due malviventi : Nella mattinata odierna, su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, la polizia di Stato ha dato esecuzione ad un?ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 7...

Napoli-Samp - ecco il nuovo stadio : «Ma che figuraccia con i lavori» : Sono le 16.05 quando i primi tifosi varcano i cancelli del ?nuovo? stadio San Paolo. Ad attenderli un impianto rinnovato ? tra caos e polemiche ? e una squadra che già...

San Paolo - la direttrice dei lavori racconta al Mattino gli spogliatoi del Napoli : Il Mattino intervista la direttrice dei lavori allo stadio San Paolo, Filomena Smiraglia. racconta i tanto discussi spogliatoi del Napoli. A colpire è la predominanza del bianco e la luce: “I giochi di luce sono bellissimi. Il bianco, le tonalità di blu, le luci regolabili. È uno spogliatoio di nuova generazione”. Nel dettaglio: “Quattrocento metri quadri dei quali la metà adibiti a salone centrale. C’è una zona spogliatoi per ...

Il Telegraph : il Liverpool è stato informato che il loro spogliatoio a Napoli non ha subito lavori : Ha fatto il giro del mondo la polemica tra Ancelotti, e quindi il Napoli, e la ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi. Ne hanno scritto tutti. Al punto che l’edizione on line del Telegraph ha oggi pubblicato un articolo in cui viene chiarito che il Liverpool – impegnato la prossima settimana a Napoli in Champions League – non sarà in alcun modo interessato dalla questione, perché i lavori hanno ...

Il Napoli smentisce la direttrice dei lavori al San Paolo : «Nessun complimento da Edo de Laurentiis» : Ieri la direttrice dei lavori per lo Stadio San Paolo, Filomena Smiraglia, aveva dichiarato di aver ricevuto i complimenti del Napoli per gli spogliatoi. Complimenti che sarebbero stati fatti da Edoardo De Laurentiis proprio ieri, in occasione del sopralluogo al San Paolo da cui poi è scaturito il j’accuse di Ancelotti. Poco fa, però, è arrivata la smentita della Società. Su Twitter, il club scrive che il vice presidente non ha mai fatto i ...

Il Napoli smentisce la direttrice dei lavori al San Paolo : Ieri la direttrice dei lavori per lo Stadio San Paolo, Filomena Smiraglia, aveva dichiarato di aver ricevuto i complimenti del Napoli per gli spogliatoi. Complimenti che sarebbero stati fatti da Edoardo De Laurentiis proprio ieri, in occasione del sopralluogo al San Paolo da cui poi è scaturito il j’accuse di Ancelotti. Poco fa, però, è arrivata la smentita della Società. Su Twitter, il club scrive che il vice presidente non ha mai fatto i ...

San Paolo - la direttrice dei lavori : L’unica cosa incompleta é l’idromassaggio che doveva fare il Napoli : Arriva anche la risposta del direttore dei lavori al San Paolo Filomena Smiraglia che si è detta sconcertata da Ancelotti che non é stato allo stadio “Sono sconcertata e stranita dalla dichiarazione a gamba tesa di Ancelotti, anche perché oggi abbiamo avuto la visita negli spogliatoi del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis che ci ha fatto i complimenti davanti alle maestranze per i lavori. Domani iniziamo le grandi pulizie. ...