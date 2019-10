Napoli | in carcere a 84 anni ‘Zi Minuzz’ | il sindaco della camorra Boss “neutrale” come

Vigilante ucciso a Napoli - la Corte d’Appello conferma la condanna in primo grado a 16 anni e mezzo di carcere per i tre giovani : La Corte di Appello di Napoli ha condannato a 16 anni e mezzo i tre giovani accusati di aver ucciso Francesco Della Corte, la guardia giurata colpita a morte con una spranga il 3 marzo 2018 davanti a una stazione della linea 2 della metropolitana della città partenopea, e deceduta in ospedale dopo oltre dieci giorni di agonia. La sentenza conferma la pena inflitta in primo grado, al termine del rito abbreviato, dal Tribunale dei minori di ...

Vigilante ucciso a Napoli - al baby-killer cinque permessi d’uscita dal carcere : in un caso per un provino con una squadra di calcio : Quello per festeggiare insieme alla famiglia e agli amici il suo diciottesimo compleanno non è stato l’unico permesso di uscita di cui ha beneficiato uno dei tre giovani condannati per l’omicidio di Francesco Della Corte, la guardia giurata uccisa il 13 marzo 2018 all’esterno della stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, nel tentativo di portargli via la pistola. Il giovane ha potuto lasciare l’istituto penale dov’è ...

Napoli - catturato il killer evaso dal carcere di Poggioreale : tradito dall'allarme a un pastore evangelico : «Ho fatto tutto da solo. Il piano lo avevo studiato da mesi: sapevo che quel finestrone in alto, sulla parete sinistra della chiesa, dava direttamente sulla strada. In quella cella...

Napoli - catturato in centro il detenuto evaso dal carcere di Poggioreale : Durata meno di due giorni la fuga di Robert Lisowski, il 32enne polacco in prigione per omicidio scappato con il vecchio sistema delle lenzuola annodate

Napoli - il killer evaso dal carcere di Poggioreale è ferito : ricoverato al Cardarelli : Era ferito e non aveva appoggi, in sostanza era una latitanza che non poteva durare a lungo quella di Robert Lisowski, il polacco quasi 32enne accusato di omicidio, fuggito in maniera rocambolesca...

Napoli - catturato l'evaso dal carcere di Poggioreale : si nascondeva a Corso Garibaldi : È durata meno di 48 ore la fuga di Robert Lisowski, il 32enne polacco che ieri, intorno alle 10, era riuscito a evadere dal carcere napoletano di Poggioreale, primo nell'ultracentenaria...

Napoli - catturato il detenuto evaso dal carcere di Poggioreale : era la prima fuga in 100 anni : È stato catturato dopo quasi due giorni di latitanza il carcerato fuggito ieri dal carcere di Poggioreale. L’uomo, Robert Lisowski, un 32enne di origini polacche, si nascondeva a Napoli, in zona Borgo Loreto. Gli investigatori che erano già sulle sue tracce, lo hanno intercettato per strada, a pochi chilometri dal carcere. Il 32enne, arrestato nel 2018 per omicidio e considerato pericoloso, ieri mattina attorno alle 10 era riuscito a ...

Napoli - catturato l'evaso dal carcere di Poggioreale : si nascondeva nella zona del Borgo Loreto : È durata meno di 48 ore la fuga di Robert Lisowski, il 32enne polacco che ieri, intorno alle 10, era riuscito a evadere dal carcere napoletano di Poggioreale, primo nell'ultracentenaria...

Napoli - catturato l'evaso dal carcere di Poggioreale : si nascondeva nella zona del Borgo Loreto : Napoli, catturato l'evaso dal carcere di Poggioreale: si nascondeva nella zona del Borgo Loreto. Seguono aggiornamenti

Napoli - la grande fuga dal carcere di Poggioreale : caccia all'uomo nelle stazioni di bus e treni : Forze dell'ordine al lavoro per stanare Robert Lisowski, il polacco di 32 anni evaso ieri dal carcere napoletano di Poggioreale dov'era recluso con l'accusa di omicidio. Lisowski è...

Napoli - detenuto evade dal carcere di Poggioreale : Robert Lisowki, 32 anni, nazionalità polacca. È questo l'identikit del giovane detenuto che è riuscito a evadere ieri mattina, domenica 25 agosto, dal carcere di Poggioreale, a Napoli. Impresa più unica che rara: in 100 anni di storia, nessun detenuto del carcere campano è mai riuscito a evadere. Caratteristiche del fuggitivo Non ha perso tempo la Questura di Napoli nel lanciare l'allarme, fornendo un preciso identikit dell'evaso e appellandosi ...