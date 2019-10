Municipio X | lunedì consegna premi Zolesi per lo sport

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Terza edizione delo Claudioper lo28 ottobre alle ore 16, nella Sala conferenze del Centro Metropolitano fi Formazione Professionale Castel Fusano Alberghiero, sarannoti riconoscimenti a campioni del nostro territorio che si sono distinti nelle loro discipline. Allo stesso tempo, sarannotispeciali a personalità delloche vivono nel territorio e che hanno dato lustro alloitaliano. Con il, giunto alla terza edizione, oltre che celebrare gli atleti, si intende ricordare un personaggio che ha dato tanto ale proprio in ambitoivo e che è scomparso undici anni fa. Claudio, pur non essendo nativo del territorio (era originario di Parma) sin da ragazzo ha coniugato la passione per loe per i diritti civili. Per lui inscindibili. L’atletica, in particolare, è stato il ...

