MotoGP | Qualifiche GP Australia 2019 | Viñales pronto a spodestare Marquez | Ducati resta

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Sul tracciato di Phillip Island nella notte italiana andranno in scena ledel terzultimo atto stagionale della, il GP d’. La giornata che si preannuncia è particolare e, in prospettiva, abbastanza differente da quanto ci eravamo abituati ad analizzare negli ultimi appuntamenti della massima espressione delle corse su due ruote. Questo perché, nella lotta alla pole position, potrebbe non riuscire a rientrare uno dei massimi interpreti del giro secco attualmente presente nel circuito, ovvero il francese Fabio Quartararo. Il giovane transalpino in forze alla Yamaha Petronas è caduto malamente ieri durante la prima sessione di prove libere svoltesi su tracciato umido e ha riportato parecchie contusioni che, per fortuna, non si sono rivelate fratture. Il centro medico ha dichiarato il ventenne in grado di prendere parte al turno del pomeriggio, ma ...

SkySportMotoGP : ? POLE POSITION per @marcmarquez93? ? Ottimo secondo @FrankyMorbido12 ? I tempi ? - zazoomnews : MotoGP GP Australia 2019: orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv - #MotoGP #Australia #2019: #orario - zazoomnews : MotoGP GP Australia 2019: orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv - #MotoGP #Australia #2019: #orario -