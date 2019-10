MotoGp – Petrucci e la motivazione Ducati | “io | Miller e Dovizioso vogliamo fare bene La

Danilo Petrucci MotoGp - GP Australia 2019 : “Noi ducatisti ci stiamo spingendo a fare meglio l’uno con l’altro : Danilo Petrucci non si vuole arrendere e vuole invertire un trend negativo molto preoccupante a partire da questo weekend di Phillip Island, in Australia. Il ternano della Ducati può ritenersi del venerdì Australiano avendo firmato il quinto tempo sul bagnato nelle FP1 e poi il quarto sull’asciutto nelle FP2 mettendo in mostra anche un discreto passo gara rispetto alle ultime uscite stagionali. Petrucci è quinto nel Mondiale piloti alle ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Australia 2019 : Maverick Vinales fa il vuoto - bene Dovizioso secondo - Petrucci 4° - Rossi 7° : È di un sontuoso Maverick Vinales (Yamaha) il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2019 della MotoGP. Dopo una FP1 dominata da pioggia ed asfalto bagnato le condizioni del meteo di Phillip Island sono decisamente migliorate, con il sole a farla da padrone, concedendo ai piloti 45 minuti perfetti nei quali girare senza problemi, in vista di un sabato che, ancora una volta, potrebbe vedere gli ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Australia 2019 : “Phillip Island è un circuito che mi piace - punto ancora al terzo posto in classifica” : Danilo Petrucci si gioca molto nel corso del prossimo fine settimana del Motomondiale, in programma a Phillip Island dal 25 al 27 ottobre. Il ternano della Ducati è in crisi nera di risultati e di prestazioni nell’ultimo periodo con una sequenza molto preoccupante ancora in corso di sette gare consecutive concluse al di fuori della top6. Petrucci, confermato nel team ufficiale di Borgo Panigale anche per l’anno prossimo dopo una ...

MotoGp - GP Australia 2019 : la stagione opaca di Danilo Petrucci. Occasione da pilota ufficiale non sfruttata - impietoso il confronto con Lorenzo : Dopo una prima metà di stagione molto positiva in cui si è dimostrato spesso sullo stesso livello del compagno di squadra Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci è entrato in una spirale negativa di pessimi risultati e di un feeling sempre meno ideale in sella alla sua Desmosedici GP19. La quinta posizione attuale nel Mondiale MotoGP non rispecchia il valore attuale del ternano classe 1990, incapace ormai da sette gare a questa parte di ...

MotoGp – Petrucci fiducioso in vista di Phillip Island : “credo che le cose andranno diversamente qui” : Danilo Petrucci non perde la fiducia: le parole del ternano della Ducati alla vigilia del Gp d’Australia E’ tutto pronto per il secondo appuntamento del Trittico asiatico. Dopo la gara di MotoGp in Giappone i piloti si sono spostati in Australia dove domenica gareggeranno sul circuito di Phillip Island. La Ducati, dopo il podio di Andrea Dovizioso in Giappone, terzo, e il nono posto di Danilo Petrucci, è ora pronto per ...

MotoGp – Petrucci nono in Giappone : “vogliamo e dobbiamo fare di più” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il nono posto al Gp del Giappone: il ternano non si dice soddisfatto del risultato ottenuto Danilo Petrucci, scattato anche lui dalla terza fila, purtroppo ha perso diverse posizioni nella prima metà di gara, ma è poi riuscito a riprendere un buon ritmo dopo il dodicesimo giro ed è risalito fino al nono posto, arrivando al traguardo nella stessa posizione. AFP/LaPresse “Non posso essere ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci rischia il posto in Ducati. Confronto impietoso con Dovizioso - Miller potrebbe strappargli il sedile : Il Mondiale 2019 di Danilo Petrucci sta prendendo una piega decisamente insperata. Il Gran Premio del Giappone è stato solamente l’ultimo episodio di una sofferenza che sta continuando da molto, troppo tempo per l’umbro della Ducati e che potrebbe anche costagli una prematura rescissione di contratto col team di Borgo Panigale. Eppure tutto era iniziato davvero al meglio, con Petrucci in grado di tenere il passo del compagno Andrea ...

MotoGp - Petrucci mastica amaro : “la seconda fila era alla portata - credo che siamo fuori dalla lotta per il podio” : Non proprio una giornata positiva per il ternano, costretto ad accontentarsi dell’ottavo posto sulla griglia di partenza Giornata non proprio positiva per Danilo Petrucci in Giappone, il ternano chiude in ottava posizione le Qualifiche a Motegi, condizionando non poco la gara di domani. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati non si arrende, ma mastica amaro ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “la seconda fila si poteva fare, ma sono ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Motegi : la pioggia condiziona il lavoro in pista - Petrucci il più veloce [TEMPI] : Il pilota della Ducati firma il miglior tempo nella terza sessione di libere, precedendo Marquez e Morbidelli Sotto una pioggia incessante che obbliga la Direzione Gara a ritardare l’inizio delle FP3 del Gp del Giappone di dieci minuti, Danilo Petrucci firma il miglior tempo, fermando il crono sull’1:54.710 e beffando Marc Marquez proprio all’ultimo respiro. Un decimo la differenza tra il ternano e il campione del mondo, ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Giappone 2019 : “Ho ritrovato il feeling con la moto - e domani con la pioggia…” : Dopo tanto tempo si vede un leggero sorriso sul visto di Danilo Petrucci, che chiude con l’ottavo tempo complessivo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della motoGP. Come mai questo ottimismo per il pilota della Ducati? Le spiegazioni sono due: un nuovo feeling con la sua GP19 e il fatto che domani il meteo potrebbe dargli una mano. “Finalmente ho ritrovato una buona confidenza con la mia moto ...

MotoGp – Petrucci rivede la luce a Motegi e sulla lotta per il terzo posto svela : “nessuno mi aveva detto di arrivarci - ma…” : Danilo Petrucci non perde le speranze: il ternano della Ducati rivede la luce in Giappone Ottavo posto oggi in pista nelle Fp2 del Gp del Giappone per Danilo Petrucci: il ternano della Ducati è apparso però sereno e soddisfatto nelle interviste post prove libere a Motegi. “Potevo fare un po’ meglio nell’ultimo time attack, ho fatto un paio di errori, ma penso di essere competitivo. Ci sono altri piloti al mio livello ma ...