MotoGP | GP Australia 2019 | orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Giornata positiva - veloce in entrambe le condizioni” : Valentino Rossi è ottimista dopo le prove libere del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Il Dottore ha chiuso la prima sessione sul bagnato al quarto posto ed è stato settimo nella FP2 sull’asciutto, c’è grande ottimismo da parte del centauro della Yamaha che ha rilasciato confortanti dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Sono stato piuttosto veloce in entrambe le condizioni, ...

VIDEO MotoGP - GP Australia. Fabio Quartararo : “Fortunato a non avere rotto nulla - domani proverò nella FP3” : Fabio Quartararo è caduto durante le prove libere 1 del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Il centauro della Yamaha è scivolato sul bagnato e si è infortunato ma non si tratta di nulla di grave come ha ribadito egli stesso ai microfoni di Sky: “Sto più o meno bene, sono fortunato a non avere rotto nulla. Volevo provare a fare la FP2 ma mi hanno detto che non è possibile guidare, domani ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Fabio Quartararo non ha fratture. Contusione per il francese - punta alle qualifiche : Non ci sono fratture per Fabio Quartararo dopo la caduta avvenuta durante le prove libere 1 del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Il francese è scivolato sul bagnato, l’high-side alla curva Siberia è stato brutto e la gamba sinistra del soprannominato Diablo è rimasta incastrata sotto la Yamaha M1. Il centauro transalpino non ha preso parte alla seconda sessione di prove ...

MotoGP in tv - GP Australia 2019 : a che ora iniziano FP3 e qualifiche e su che canale vederle. Palinsesto Sky e TV8 : Il terzultimo round del Motomondiale 2019, il GP d’Australia, si incammina verso quella che sarà la giornata dedicata alle ultime prove libere e poi alla battaglia per le qualifiche. A Phillip Island ci si sfiderà per guadagnare il miglior posto possibile di partenza in vista della gara di domenica e sarà fondamentale riuscire a scattare nel gruppo di testa per non perdere contatto coi migliori fin dai primi giri. La Yamaha è sempre stata ...

MotoGP – Prime sensazioni positive per Valentino Rossi in Australia : le parole del Dottore dopo le Fp2 : Valentino Rossi positivo dopo la prima giornata di prove in Australia: il Dottore al ‘sicuro’ in vista del maltempo previsto per domani E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp d’Australia di MotoGp: entrambe le sessioni hanno visto Vinales piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, mentre il suo compagno di squadra Valentino Rossi ha vissuto due sessioni differenti concludendo al settimo posto nel ...

Johann Zarco MotoGP - GP Australia 2019 : “Devo ancora trovare il giusto feeling - spero nella pioggia…” : Johann Zarco fa un primo bilancio al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di MotoGP. Il pilota francese, al rientro con il team LCR Honda, dopo aver iniziato l’annata con la scuderia Red Bull KTM, ammette che il suo venerdì, gioco forza, è stato solamente utilizzato per togliersi di dosso la ruggine e provare a conoscere meglio la nuova moto. “Come inizio non c’è male – spiega ai ...

VIDEO MotoGP - un canguro attraversa la pista durante le prove del GP Australia 2019! : Un episodio particolare è avvenuto nel corso delle prove libere 2 del GP d’Australia di MotoGP, 17° round del Mondiale 2019. Sul tracciato di Phillip Island, mentre l’Aprilia di Andrea Iannone stava girando, l’entrata in scena di un canguro è stato il colpo di mano, che per fortuna non ha portato a niente di grave sia per l’animale che per il centauro italiano. Un qualcosa però di non così strano, ricordando lo stesso ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Australia 2019 : “Mi sono trovato subito molto bene - ho un feeling molto buono qui con la Yamaha” : Maverick Viñales non poteva cominciare meglio di così il weekend del Gran Premio d’Australia 2019, imponendosi in entrambe le sessioni di prove libere disputate in condizioni di pista prima bagnata e poi completamente asciutta. Lo spagnolo della Yamaha ha messo in evidenza un passo stellare oltre ad una notevole velocità pura nel time-attack che gli ha consentito di rifilare mezzo secondo al gruppo degli inseguitori composto dai vari ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “Nell’ultimo giro mi ha ostacolato Lorenzo - ma abbiamo già chiarito” : Marc Marquez ha chiuso al sesto posto le FP2 del GP d’Australia. Sicuramente una posizione non felice per lo spagnolo, che è stato protagonista proprio nell’ultimo giro (quello decisivo per fare il miglior crono) di un contatto con Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra. Così il Campione del Mondo a Sky Sport: “Alla fine abbiamo chiuso sesto perchè Lorenzo era in mezzo alla pista e stava andando piano. Io stavo andando forte, anche ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Australia 2019 : “Noi ducatisti ci stiamo spingendo a fare meglio l’uno con l’altro : Danilo Petrucci non si vuole arrendere e vuole invertire un trend negativo molto preoccupante a partire da questo weekend di Phillip Island, in Australia. Il ternano della Ducati può ritenersi del venerdì Australiano avendo firmato il quinto tempo sul bagnato nelle FP1 e poi il quarto sull’asciutto nelle FP2 mettendo in mostra anche un discreto passo gara rispetto alle ultime uscite stagionali. Petrucci è quinto nel Mondiale piloti alle ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Bene il secondo tempo - ma il grip continua a mancare” : Andrea Dovizioso chiude con il secondo tempo la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di MotoGP. Un risultato sorprendente, dato che la Ducati spesso ha faticato a Phillip Island, ma che il pilota romagnolo spiega in questa maniera. “Abbiamo sfruttato due gomme per trovare il miglior tempo possibile – conferma ai microfoni di Sky Sport – dato che domani le previsioni parlano di pioggia lungo tutto il ...

MotoGP - GP Australia 2019 : analisi prove libere. Maverick Viñales impressiona sia sul bagnato che sull’asciutto - grande equilibrio nel time-attack : La prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia 2019 è andata in archivio fornendo delle indicazioni molto interessanti per quanto riguarda i possibili valori in campo a Phillip Island per il resto del fine settimana. Per la MotoGP il programma di lavoro si è svolto sul bagnato nella prima sessione e poi sull’asciutto nelle FP2 con un turno molto intenso in cui i team hanno dovuto raccogliere dati in ottica gara ...