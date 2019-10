MotoGP | GP Australia 2019 | analisi prove libere Maverick Viñales impressiona sia sul

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) La prima giornata didel Gran Premio d’è andata in archivio fornendo delle indicazioni molto interessanti per quanto riguarda i possibili valori in campo a Phillip Island per il resto del fine settimana. Per lail programma di lavoro si è svolto sul bagnato nella prima sessione e poi sull’asciutto nelle FP2 con un turno molto intenso in cui i team hanno dovuto raccogliere dati in ottica gara cercando allo stesso tempo di andare a caccia del tempo per rimanere nella top10 (utile per evitare il Q1) in previsione delle FP3 bagnate previste per domani. Il mattatore del venerdìno è stato indubbiamente, capace di aggiudicarsi entrambi i turni mettendo in mostra una fluidità di guida fantastica sui saliscendi del tracciato di Phillip Island. Lo spagnolo della Yamaha ha dettato il passo sul bagnato riuscendo a mantenere ...

